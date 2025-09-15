Cirugía para titular de Millonarios, tras sufrir horrible lesión: revelaron la fecha

En el partido Millonarios vs. Deportivo Pasto por Liga BetPlay, que se jugó hace unos días en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, el mediocampista Juan Carlos Pereira sufrió una horrible lesión.

La figura del conjunto azul, que es dirigido por Hernán Torres, se lesionó solo durante un tramo del encuentro. Pereira se fue al piso y cuando la pelota se detuvo, fue atendido de urgencia por el cuerpo médico de Millonarios.

Juan Carlos no pudo seguir en el terreno de juego, por lo que tuvo que ser reemplazado. Desde la primera imagen de lo sucedido se esperaba lo peor. Pereira salió en camilla y en llanto.

Se presumía que la lesión era del Tendón de Aquiles de su pie izquierdo, lo que fue confirmado horas después por Millonarios a través de un reporte médico.

Juan Carlos Pereira cayó al suelo tras sentir un dolor fuerte en una de sus piernas | Foto: Captura redes Win Sports

“Millonarios FC, informa que, después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del Tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Será programada cirugía para la próxima semana. Incapacidad según evolución. ¡A Juanca le deseamos pronta recuperación!“, señaló el equipo.

Como bien se puede notar en el comunicado, la institución azul de la capital del país informó que la operación del jugador sería programada. Sobre este tema, precisamente, en las últimas horas surgió una información importante.

De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, Juan Carlos Pereira será operado este martes 16 de septiembre. Se desconoce la clínica en la que se llevará a cabo el procedimiento.

“El mediocampista de Millonarios JUAN CARLOS PEREIRA será operado este martes de la lesión del tendón de Aquiles que sufrió la semana pasada vs. Deportivo Pasto”, contó Olsen, por medio de su cuenta oficial de X.

El mediocampista de @MillosFCoficial JUAN CARLOS PEREIRA será operado este martes de la lesión del tendón de Aquiles que sufrió la semana pasada vs @DeporPasto. pic.twitter.com/LMVEGosU6s — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 15, 2025

Se espera que el procedimiento al que será sometido Juan Carlos Pereira salga de la mejor manera posible. Se aguarda, además, una vez termine la cirugía y se adelante el proceso de recuperación, se determine el tiempo de incapacidad del jugador.

El reconocido mediocampista es una pieza clave en Millonarios y ausencia, sin lugar a dudas, va a pesar en el terreno de juego. Hernán Torres deberá elegir un buen reemplazo para la titular.