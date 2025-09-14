Suscribirse

Duro encuentro entre hinchas de Millonarios y jugadores en el aeropuerto de Valledupar quedó en video: “Profe, bórrelos a todos”

Los seguidores del equipo azul increparon a los futbolistas tras perder con Alianza en Valledupar.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

14 de septiembre de 2025, 3:59 p. m.
Hinchada de Millonarios.
Hinchas de Millonarios se encontraron con los jugadores en el aeropuerto de Valledupar tras la derrota con Alianza. | Foto: Mauricio Alvarado

Millonarios, que este sábado acumuló una nueva derrota en su visita a Valledupar para enfrentarse al cuadro Alianza, sigue en la parte baja de la tabla sin encontrar la regularidad que le dé tranquilidad.

Aunque llevaba cuatro fechas sin perder, producto de tres victorias y un empate, contra el cuadro que ahora juega en la capital del vallenato, la situación fue contraria, ya que los orientados por Hubert Antonio Bodhert Barrios le propinaron un duro 3-0.

Con este resultado, los azules quedan sembrados en la posición 14, con 11 unidades y con un partido más que algunos equipos que están por debajo, por lo que los efectos de la derrota podrían ser mayores si estos conjuntos logran una victoria cuando se pongan al día con el calendario.

Contexto: Despiste de Gandolfi podría salirle caro a Nacional: Bucaramanga buscaría en el escritorio ventaja que afectaría al cuadro verde
Millonarios vuelve a perder en Liga BetPlay.
Millonarios vuelve a perder en Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Richard Dangond

Hinchas recriminaron a los jugadores en el aeropuerto

La segunda mitad del año no ha sido la más tranquila para el cuadro embajador, pues cabe recordar que durante la primera parte de la Liga BetPlay 2 los resultados no acompañaron al equipo, lo que desencadenó protestas y la salida prematura de David González, quien era su técnico.

Ahora, un nuevo episodio se registró en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, cuando un grupo de hinchas que asistió a la capital del Cesar para ver el encuentro entre Alianza y Millonarios increpó a los futbolistas azules que esperaban su vuelo de regreso a Bogotá.

En varios videos publicados en la red social X por la cuenta @LegadoAzul07, se escucha cómo los hinchas recriminan a los jugadores de Millonarios, por lo que consideran falta de compromiso con la institución.

Hernán Torres se encargó de llamar y convencer a Iván Mauricio Arboleda
Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios. | Foto: Millonarios FC

“Véalos ahí, un equipo de la C le metió 3-0 ¿Cuánta plata cobran? Cuántos no llegaron ni siquiera al partido, pero pa’ estar de rumba, sí. 3-0 un equipo de la C. Les importa un c**o. Aquí hay 20 que pueden coger un vuelo, pero el resto se están montando en un bus a viajar 18 horas y ustedes ca**dos de la risa. Qué vergüenza, deles vergüenza", se escucha en uno de los primeros clips colgados en la red social.En otro, el reclamo es contra el entrenador Hernán Torres, a quien le exigen dejar de convocar a futbolistas que, a juicio de los barristas, están por debajo del nivel que se requiere para estar en Millonarios; incluso, le piden jugador con algunos hombres de categorías inferiores.

“Profe, si tiene que borrarlos a todos, bórrelos y juega con sub-20; si no corren bórrelos. ¡Qué tristeza esto! Jugadores que cobran toda esa plata y no corren. No profe, bórrelos. Nos extraña, profe, usted es serio, bórrelos, si tiene que borrarlos, bórrelos. Si tenemos que jugar con sub-20 y quedar de últimos, que quedemos, pero bórrelos, profe, no se aguante eso, que porque le exige Serpa y Camacho, no, profe, me extraña, trajeron a un entrenador serio”, le recriminan a Torres los frustrados hinchas.

Contexto: Messi quiso lucirse con penal a lo Panenka, pero el arquero rival lo dejó en ridículo: su equipo cayó goleado
Millonarios enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 8, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin.
Los hinchas cargaron contra el entrenador y los directivos. | Foto: Lina Gasca

Por último, los hinchas les recordaron a los futbolistas cómo algunos seguidores viajan en bus durante largas distancias para acompañar al equipo con el fin de lograr presentaciones decorosas, algo que en esta oportunidad no se dio.

“Giordana, tres años, cuántos goles llevas. Jueguen fútbol, para eso les pagan. Cuánta gente vino en bus, ustedes van en primera clase, ¿ustedes saben a cuántos kilómetros queda esto de Bogotá y llegó la gente? Esto no es ir a Soacha ni a Villavicencio”, concluyeron los seguidores.

