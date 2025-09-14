Millonarios, que este sábado acumuló una nueva derrota en su visita a Valledupar para enfrentarse al cuadro Alianza, sigue en la parte baja de la tabla sin encontrar la regularidad que le dé tranquilidad.

Aunque llevaba cuatro fechas sin perder, producto de tres victorias y un empate, contra el cuadro que ahora juega en la capital del vallenato, la situación fue contraria, ya que los orientados por Hubert Antonio Bodhert Barrios le propinaron un duro 3-0.

Con este resultado, los azules quedan sembrados en la posición 14, con 11 unidades y con un partido más que algunos equipos que están por debajo, por lo que los efectos de la derrota podrían ser mayores si estos conjuntos logran una victoria cuando se pongan al día con el calendario.

Millonarios vuelve a perder en Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Richard Dangond

Hinchas recriminaron a los jugadores en el aeropuerto

La segunda mitad del año no ha sido la más tranquila para el cuadro embajador, pues cabe recordar que durante la primera parte de la Liga BetPlay 2 los resultados no acompañaron al equipo, lo que desencadenó protestas y la salida prematura de David González, quien era su técnico.

Ahora, un nuevo episodio se registró en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, cuando un grupo de hinchas que asistió a la capital del Cesar para ver el encuentro entre Alianza y Millonarios increpó a los futbolistas azules que esperaban su vuelo de regreso a Bogotá.

En varios videos publicados en la red social X por la cuenta @LegadoAzul07, se escucha cómo los hinchas recriminan a los jugadores de Millonarios, por lo que consideran falta de compromiso con la institución.

Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios. | Foto: Millonarios FC

“Véalos ahí, un equipo de la C le metió 3-0 ¿Cuánta plata cobran? Cuántos no llegaron ni siquiera al partido, pero pa’ estar de rumba, sí. 3-0 un equipo de la C. Les importa un c**o. Aquí hay 20 que pueden coger un vuelo, pero el resto se están montando en un bus a viajar 18 horas y ustedes ca**dos de la risa. Qué vergüenza, deles vergüenza", se escucha en uno de los primeros clips colgados en la red social.En otro, el reclamo es contra el entrenador Hernán Torres, a quien le exigen dejar de convocar a futbolistas que, a juicio de los barristas, están por debajo del nivel que se requiere para estar en Millonarios; incluso, le piden jugador con algunos hombres de categorías inferiores.

¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡LA PROTESTA CONTINÚA HASTA SALIENDO CAMPEONES!



Hinchas que sienten, aman y viven por este club viajando mas de 18 horas para ver un equipo sin alma.



Jueguen como cobran, jugadores sin alma. pic.twitter.com/el5UiUq7e6 — Barra Legado AzulⓂ️ (@LegadoAzul07) September 14, 2025

“Profe, si tiene que borrarlos a todos, bórrelos y juega con sub-20; si no corren bórrelos. ¡Qué tristeza esto! Jugadores que cobran toda esa plata y no corren. No profe, bórrelos. Nos extraña, profe, usted es serio, bórrelos, si tiene que borrarlos, bórrelos. Si tenemos que jugar con sub-20 y quedar de últimos, que quedemos, pero bórrelos, profe, no se aguante eso, que porque le exige Serpa y Camacho, no, profe, me extraña, trajeron a un entrenador serio”, le recriminan a Torres los frustrados hinchas.

Los hinchas cargaron contra el entrenador y los directivos. | Foto: Lina Gasca

Por último, los hinchas les recordaron a los futbolistas cómo algunos seguidores viajan en bus durante largas distancias para acompañar al equipo con el fin de lograr presentaciones decorosas, algo que en esta oportunidad no se dio.