Alianza goleó a Millonarios y el Once Caldas vs. Envigado dejó escena de llanto: panorama en la Liga BetPlay
Millonarios sufre un parón en seco, mientras Once Caldas acaricia los ocho.
Este sábado, 13 de septiembre, la fecha 11 de la Liga BetPlay siguió su rumbo. Con la finalización del Once Caldas vs. Envigado, se jugaron tres partidos en la jornada, y solo resta que Nacional y Bucaramanga midan fuerzas en Medellín (8:30 p.m.).
Alianza FC goleó a Millonarios
Alianza FC y Millonarios jugaron en el estadio Armando Maestre de Valledupar, luego de que Fortaleza venciera a América de Cali (1-0) en Bogotá. Vallenatos y embajadores pintaban para protagonizar un partido apasionante, y así fue.
Aunque Millonarios llevaba un par de fechas sin perder, terminó vapuleado en Valledupar. Alianza lo venció por 3-0 con goles de Jesús Gutiérrez (38′), Edwin Torres (45+3′) y Carlos Alberto Lucumí (56′). El cuadro capitalino jugó con 10 hombres, desde el minuto 45+1, por la expulsión de Sergio Mosquera.
El panorama no favorece a Millonarios, que parcialmente queda en el puesto 14 de la Liga BetPlay 2025-ll, aunque falten varios partidos por jugar y pueda caer. Alianza, por su parte, se mete parcialmente en los ocho, esperando los demás resultados.
Datos generales del partido
- Marcador final: Alianza FC 3 - 0 Millonarios
- Estadio: Armando Maestre
- Alineaciones:
Alianza FC: Juan Camilo Chaverra; Yilson Rosales, Pedro Camilo Franco, Kevin Moreno, Kalazan José Suárez; Rubén Manjarrés, Jair Castillo, Edwin Torres, José Carlos Muñoz, Jesús Muñoz Gutiérrez; Carlos Lucumí. DT: Hubert Bodhert.
Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Jhoan Hernández; Beckham Castro, Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Edwin Stiven Mosquera; Santiago Giordana, Jorge Cabezas Hurtado. DT: Hernán Torres.
Once Caldas le ganó a Envigado y Frey Berrío se fue llorando
Once Caldas ganó apenas por la mínima diferencia a Envigado (1-0), gracias a un gol de Jorge Cardona sobe los 56′ del segundo tiempo.
El panorama le empieza a sonreír al blanco blanco, que con estos tres puntos se estanca parcialmente décimo en la tabla y sueña con levantar para entrar a los ocho.
Caso contrario, Envigado es 12 con 11 puntos y no levanta cabeza con miras a los promedios. Además, el cuadro naranja dejó una de las imágenes más llamativas de la fecha.
Cuando ya perdía 1-0, Frey Berrío, recién ingresado desde el banco, vio la roja por una dura falta a un jugador de Once Caldas. La imagen que dejó Berrío fue de llanto, marchándose a los camerinos casi inconsolable.
🔴 ¡EXPULSIÓN EN ENVIGADO! Berrío vio la roja por una fuerte entrada y sale del terreno de juego llorando. #LALIGAxWIN ⚪⚽🟠 pic.twitter.com/xRSlKdsGiW— Win Sports (@WinSportsTV) September 14, 2025
Datos generales del partido
- Marcador final: Once Caldas 1 - 0 Envigado
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Alineaciones:
Once Caldas: Joan Felipe Parra; Efraín Navarro, Jorge Luis Cardona, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Esteban Beltrán, Mateo Garcia, Felipe Gómez, Andrés Felipe Ibargüen, Déinner Quiñones; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.
Envigado: Juan Pablo Montoya; Geindry Steven Cuervo, Jhon James Gamboa, Bleiner Agrón, Juan Felipe Holguín; Dairon Andrés Valencia, Julián Palacios Edison López, Luis Díaz; William Hurtado, Bayron Garcés. DT: Andrés Orozco