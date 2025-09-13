Suscribirse

Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025: partido entre Fortaleza y América movió el liderato

Fortaleza en la cima y América en el fondo: contrastes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Redacción Deportes
13 de septiembre de 2025, 9:37 p. m.
Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-ll.
Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Continúa la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-ll. Este sábado, 13 de septiembre, se jugó el segundo compromiso de la jornada. Fue entre Fortaleza y América de Cali, en el estadio de Techo de Bogotá, y el cuadro capitalino sorprendió a la mecha, venciéndola por 1-0.

Se trató de un partido vibrante, de principio a fin, en la capital de la República. Fortaleza anotó el único tanto del compromiso a los 42′, gracias a que Sebastián Valencia cambió un polémico penal por gol.

Fortaleza venció 1 - 0 al América en Techo.
Fortaleza venció 1 - 0 al América en Techo. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Con ese 1-0 se fueron al descanso, y aunque para la segunda parte se esperaba una reacción eficaz de los rojos vallecaucanos, no fue así. Sobre el cierre le anularon un gol a Fortaleza, por lo que el compromiso culminó 1-0.

Eso sí, hubo acciones calve. Por ejemplo, Adrián Ramos volvió a jugar con América tras su regreso, y Fortaleza jugó con 10 hombres desde el minuto 54, pues Harold Balanta salió expulsado.

Datos generales del Fortaleza vs. América de Cali

  • Marcador final: Fortaleza 1 - 0 América de Cali
  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Árbitro central: Alejandro Moncada
  • Alineaciones:

Fortaleza: Cristian Santander; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Harold Balanta, Sebastián Valencia; Leonardo Pico, Kevin Adrián Balanta, Kelvin Javier Flórez, Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo; Santiago Córdoba. DT: Sebastián Oliveros.

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Andrés Mosquera Guardia, Jean Carlos Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Dylan Borrero; Cristian Barrios, Rodrigo Holgado, Luis Ramos Leiva. DT: Alex Escobar (David González).

Hinchada de América de Cali, presente en Bogotá para el juego ante Fortaleza.
Hinchada de América de Cali, presente en Bogotá para el juego ante Fortaleza. | Foto: Colprensa - Lina Gasca
Contexto: La promesa de David González como nuevo entrenador de América de Cali: acuerdo retumba en el FPC

Tabla de posiciones

Fortaleza movió la tabla de posiciones con su triunfo ante América. Ese 1-0 le hizo sumar tres unidades más; llega a 21 y es colíder de la competencia junto a Junior de Barranquilla.

Ambos ostentan las mismas unidades, pero el cuadro tiburón supera a Fortaleza por diferencia de gol (+8 sobre +6). El elenco bogotano sigue figurando y dando la sorpresa en Liga BetPlay 2025-ll.

América vive la otra cara de la moneda. Es colero (20) de la competencia con apenas seis puntos de 18 posibles, pues llevan nueve partidos jugados. La mecha podría levantar si gana los dos juegos que tiene pendientes.

Programación fecha 11 Liga BetPlay 2025-ll

12 de septiembre

  • Junior 1 - 1 Equidad

13 de septiembre

  • Fortaleza 1 - 0 América de Cali
  • 6:10 p.m. Alianza FC vs. Millonarios
  • 6:20 p.m. Once Caldas vs. Envigado
  • 8:30 p.m. Nacional vs. Bucaramanga

14 de septiembre

  • 2:00 p.m. Santa Fe vs. Unión Magdalena
  • 4:10 p.m. Cali vs. Pasto
  • 6:20 p.m. Pereira vs Llaneros
  • 8:30 p.m. Tolima vs. Boyacá Chicó

*Águilas Doradas vs. Medellín quedó aplazado

