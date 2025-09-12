Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025: tambalea el liderato tras el Junior vs. Equidad
Depende de los otros resultados para conocer cómo quedará la parte alta cuando acabe la fecha.
Junior y Equidad abrieron la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-ll. Jugaron este viernes, 12 de septiembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La pelota rodó a partir de las 7:30 p.m. y el marcador final fue 1-1.
Junior pegó primero. Sobre los 70′, Guillermo Paiva envió a guardar el balón al fondo de la red, y los pocos hinchas del tiburón, que asistieron al Metro, estallaron en júbilo. Era el 1-0 y la posibilidad de asegurar el liderato, al menos hasta que jugara Medellín.
Sin embargo, el cuadro bogotano amargó la noche barranquillera, que veía muy posible los tres puntos en casa. Jovanny Bolívar anotó el empate definitivo, sobe los 88′, aunque ambos equipos hayan intentado romper la paridad en el tiempo de adición (+6).
Datos generales del Junior vs. Equidad
- Marcador final: Junior 1 - 1 Equidad
- Fecha: 12 de septiembre de 2025 (jornada 11 de la Liga BetPlay 2025-ll)
- Estadio: Roberto Meléndez de Baranquilla
- Árbitro central: Luis Delgado
- Alineaciones:
Junior: Jefersson Martínez; Jhomier Javier Guerrero González, Cristian Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; José Enamorado, Didier Moreno, Guillermo Celis, Jesús David Rivas; Yimmi Chará, Guillermo Paiva. DT: Alfredo Arias.
Equidad: Eduar Esteban Beltrán; Yair Joao Abonía, Daniel Rodas, Carlos Vivas, Yulián Gómez; Joider Micolta, Samir Mayo Herrera, José Ramón Masllorens, Juan Castilla, Kevin Parra, Jovanny Bolívar. DT: Diego Merino.
Tabla de posiciones: peligra el liderato
Antes del partido de este viernes, Junior era líder de la tabla con 20 puntos, mismos que Medellín, pero con mejor diferencia de gol. Ahora que empató con Equidad, el tiburón debe esperar varios resultados.
Medellín no jugará esta fecha por ahora. El juego ante Águilas Doradas se aplazó, pero un triunfo poderoso lo pondría en la cima. Además, si Fortaleza le gana a América por tres o más goles, bajará al elenco barranquillero de la cima.
El grupo de los ocho lo completan Medellín, Fortaleza, Bucaramanga, Nacional, Tolima, Llaneros y Santa Fe.
En cuanto a la parte baja, América es colero con seis unidades, Águilas Doradas penúltimo con ocho y Pasto asoma en la casilla 18 con apenas nueve.
Programación fecha 11 Liga BetPlay 2025-ll
12 de septiembre
- Junior 1 - 1 Equidad
13 de septiembre
- 2:00 p.m. Fortaleza vs. América de Cali
- 6:10 p.m. Alianza FC vs. Millonarios
- 6:20 p.m. Once Caldas vs. Envigado
- 8:30 p.m. Nacional vs. Bucaramanga
14 de septiembre
- 2:00 p.m. Santa Fe vs. Unión Magdalena
- 4:10 p.m. Cali vs. Pasto
- 6:20 p.m. Pereira vs Llaneros
- 8:30 p.m. Tolima vs. Boyacá Chicó
*Águilas Doradas vs. Medellín quedó aplazado