Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

En el partido de vuelta de octavos de final de Copa BetPlay entre Atlético Nacional de Medellín y Deportes Quindío, el extremo izquierdo Marlos Moreno fue expulsado.

El atacante, quien vistió los colores de la Selección Colombia de Mayores, golpeó a un rival y vio la tarjeta roja. Por lo sucedido, este jueves, 11 de septiembre, hubo un pronunciamiento del Comité Disciplinario de la Dimayor.

El futbolista que estuvo varios años fuera del país fue sancionado con dos fechas. Por este motivo, no podrá estar ni en el compromiso de ida ni el de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

“Por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63 literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF”, indicó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El jugador no estará en cuartos de Copa, pero sí hará presencia en partidos de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Atlético Nacional se prepara para el duelo vs. Atlético Bucaramanga del sábado 13 de septiembre.

Este compromiso corresponde a la jornada 11 de la Liga BetPlay. Un triunfo seguirá acercando al equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi a la clasificación para los cuadrangulares finales.

El paisa prepara este encuentro. El equipo de comunicaciones del conjunto verde y blanco señaló lo que realizó la institución el miércoles 10 de septiembre de cara al duelo en cuestión.

“En la mañana del miércoles 10 de septiembre del 2025, Atlético Nacional realizó su entrenamiento en la Sede Deportiva de Guarne. Los dirigidos por Javier Gandolfi arrancaron con trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, donde realizaron ejercicios de fuerza compensatoria y algunos jugadores hicieron trabajo regenerativo, para regular las cargas que tienen acumuladas de la semana”, indicó el club.

“Posterior, se dirigieron a la cancha para iniciar con ejercicios de rondos, divididos en cuatro espacios reducidos, con el fin de lograr la mayor concentración de pase posible y fortalecer los trabajos previos a un partido. Luego de realizar esas actividades, la fase ofensiva del equipo se enfocó en realizar trabajos de definición”, añadió.

Sin tener competencia ya en la Copa Libertadores de América, Atlético Nacional se enfocará y hará todo lo posible por ganar la Liga BetPlay del segundo semestre del año.