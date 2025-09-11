Alfredo Morelos empezó a sonar para otro grande del fútbol colombiano: diría adiós a Nacional

Alfredo Morelos tiene los días contados como jugador de Atlético Nacional. El búfalo cuenta con contrato hasta diciembre y todavía no ha llegado a un acuerdo para la renovación con la dirigencia del cuadro verdolaga.

En ese orden de ideas, tendría que volver a Brasil para definir su futuro con Santos.

Cabe la posibilidad que se quede en el peixe para compartir vestuario con Neymar o arregle su desvinculación si es que algún equipo interesado pone los dólares sobre la mesa.

Atlético Nacional quiere quedarse con Morelos, aunque sabe que es una negociación multimillonaria que no se dará tan fácil.

Santiago Mele discute con Alfredo Morelos en un partido de Nacional vs. Junior | Foto: Colprensa

Alfredo Morelos suena para Junior

Es ahí donde aparecen otros posibles interesados en el fútbol profesional colombiano. De acuerdo al periodista Juan Salvador Bárcenas, hay posibilidades de que Morelos recale en el Junior de Barranquilla.

“Atlético Nacional parece que no se va a quedar con Alfredo Morelos. Lo ve muy caro”, indicó en la transmisión de Habla Deportes. “Hay sondeos nuevamente”, agregó.

Juan Salvador añadió que “Junior está buscando ‘9′ y uno de ellos es Alfredo Morelos. Está en las posibilidades, su entorno lo está moviendo".

“Al no generar la opción de compra puede entrar una posibilidad que necesita el Junior. Yo lo recibo así rayado, peleonero, goleador. No es la primera vez que lo han ido a buscar, hace un par de años le habían preguntado”, completó.

Junior de Barranquilla se quedó sin delantero titular por la grave lesión de Carlos Bacca. Este año contrató a Guillermo Paiva y ha intentado con Steven ‘Titi’ Rodríguez, sin embargo, ninguno de ellos ha colmado las expectativas de la hinchada.

La dirigencia quiere dar otro golpe sobre la mesa para el 2026 y Alfredo Morelos es un delantero de calidad demostrada en el fútbol colombiano, que además tiene pasado por la Selección Colombia.

🚨 • Junior sigue buscando DELANTERO, y sondearon a Alfredo Morelos.



Está a préstamo en Nacional hasta diciembre y podría salir. Es propiedad de Santos.



Vía @JuanSalvadorB pic.twitter.com/wJL2AihLTe — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) September 11, 2025

Su prioridad es Nacional

Morelos está valorizado en 4.5 millones de dólares, pero lo que más complica a Nacional es su alto salario, que está por encima de muchos de los jugadores de renombre que han pasado por la Liga Betplay en años recientes.

La negociación con Santos puede llegar a buen puerto, pues la extensión del préstamo se logró después de insistir varias semanas en la negociación.

Morelos ha dicho públicamente que se siente feliz en Nacional y agradece el cariño de la hinchada, que lo considera como una de las esperanzas para lograr la estrella 18 en diciembre.

El búfalo le da prioridad al club verdolaga para que ejecute la opción de compra, pero no está cerrado a vestir otra camiseta, teniendo en cuenta que sus inicios en el fútbol fueron defendiendo los colores de Independiente Medellín.