Dimayor confirmó el fixture de las 19 fechas para la Liga Betplay II-2026: fechas y rivales de todos los equipos

La Dimayor se movió rápidamente y confirmó las 19 fechas de la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2026. La fase de todos contra todos ya está definida y cada uno de los equipos conoce las jornadas y los partidos que disputará como local y visitante.

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La entidad que regula el fútbol colombiano, mientras tiene los ojos puestos en la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, adelanta temas logísticos para el segundo semestre con el fin de evitar contratiempos. Cabe recordar que la competencia volverá a contar con cuadrangulares semifinales.

Según el comunicado, más adelante la Dimayor anunciará las fechas y horarios de las 19 jornadas de esta primera fase de la Liga BetPlay del próximo semestre, en la que, como es habitual, clubes como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali partirán como favoritos.

Fixture completo de las 19 fechas. Foto: Oficial Dimayor

La Liga BetPlay del segundo semestre comenzará apenas termine el Mundial 2026, el próximo mes de julio, y será hasta diciembre cuando se conozca al segundo campeón del fútbol profesional colombiano. Otros candidatos al título son Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali e Independiente Medellín.

Fixture de la Liga en medio de definiciones

Aunque la Liga BetPlay también se ha caracterizado por dar sorpresas con equipos como Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga o Deportivo Pereira en los últimos años. El segundo semestre será determinante no solo por la Liga como tal, sino también por la suma de puntos en la tabla de reclasificación, que repartirá los cupos restantes a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entre los equipos no campeones.

Por si fuera poco, también será crucial la situación de los equipos comprometidos con el descenso. La Liga BetPlay tendrá en los próximos meses la irrupción de su torneo hermano, la Copa BetPlay, que avanzará con las series de eliminación directa para conocer al campeón, además de las instancias definitivas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, siempre y cuando Deportes Tolima, Independiente Medellín y Santa Fe sigan con vida.

¿Cómo se jugará la Liga Betplay II-2026?

La Liga BetPlay II-2026 mantendrá el formato tradicional de 19 fechas de todos contra todos, sin la jornada de clásicos. Además, significará el regreso de los cuadrangulares semifinales para definir a los dos finalistas, tras los ajustes que tuvo el primer semestre del año con los playoffs por la coyuntura del Mundial 2026.

Es decir, se jugará la primera fase de todos contra todos, tal como lo describe la comunicación de la Dimayor. Habrá ocho clasificados, que se repartirán en dos grupos de cuatro, jugarán seis fechas de ida y vuelta, y los de mayor puntaje avanzarán a la final.