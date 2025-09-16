Este martes 16 de septiembre, Millonarios F. C. se vio las caras con Envigado por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay. El duelo no se disputó en el Nemesio Camacho El Campín.

El cotejo se llevó a cabo en la capital del país, pero en el estadio Metropolitano de Techo, que contó con una aceptable presencia de hinchas. El conjunto azul estaba obligado a vencer a la escuadra antioqueña.

El compromiso de ida había quedado por la mínima diferencia a favor de Envigado, por lo que Millonarios tenía que derrotar, al menos por un gol de diferencia, al equipo paisa, para forzar los disparos desde el punto penal.

Y aunque el club dirigido por Hernán Torres hizo todo lo posible para marcar y ganar en los 90 minutos, esto no lo logró hacer. El partido terminó 0 a 0 y fue un tremendo ‘mazazo’ para el ‘embajador’.

🧡 FINAL DEL PARTIDO ⚡️



Avanzamos a los cuartos de final de la Copa Colombia @BetPlayCO



MARCADOR FINAL

🧡(1) 0 x 0 (0)🔵



Aquí nadie se rinde 🔥#EnvigadoFC #CanteraDeHéroes pic.twitter.com/BIiN1gHPJ7 — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) September 17, 2025

Envigado, en cuartos de final de la Copa BetPlay, se enfrentará con Deportivo Pereira. Aunque el equipo naranja no pasa por un buen momento en Liga BetPlay, supo hacerse fuerte en Copa.

Millonarios, por su parte, sigue sin salir de su mal rendimiento. Hace varios días, como bien se sabe, por la crisis, fue destituido el director técnico David González, que llegó a entrenar a América de Cali.

Los hinchas del azul esperan que más pronto que tarde el plantel logre salir de esta mala situación deportiva. El entrenador Andrés Orozco, de Envigado, abrió una nueva herida en el club capitalino.

Como era de esperarse, la temprana eliminación de Copa BetPlay de Millonarios generó que el nombre de la institución se hiciera tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. La crítica de la afición hacia la directiva es enorme.

En Liga BetPlay, Millonarios está ubicado en la casilla catorce con 11 unidades. Ahora, el principal objetivo será hacer un buen papel en los próximos partidos para que se logre la anhelada clasificación a los cuadrangulares finales. El trabajo no será para nada sencillo, pero tampoco será imposible.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez se pronunció tras el partido. “Más leña al fuego. Millonarios eliminado de la Copa. Lo sacó una escuadra que en un par de semanas protocolizará su descenso. ‘Que se vayan todos’... un grito repetido de los hinchas que nadie atiende. ¡Tocaron fondo!“, dijo, sin rodeos, en X.