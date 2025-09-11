Millonarios sumó otros tres puntos como local y escaló a la undécima casilla de la tabla de posiciones en la Liga Betplay 2025-II.

Santiago Giordana marcó el único gol del partido. Sobre la media hora de juego, el delantero argentino recibió un centro al área y cabezó cruzado para mandar el balón al fondo de las redes.

Deportivo Pasto trató de sacudirse en el segundo tiempo y tuvo opciones claras para lograrlo, pero no contó con el factor de la efectividad de cara al arco embajador.

Sumado a eso, reclamaron un penal no pitado de Diego Novoa sobre el volante Johan Caicedo. A pesar que el contacto fue evidente y hasta la camiseta del jugador terminó rota, los asistentes del VAR dieron continuidad al juego.

El señor Bismarks Santiago omitió por lo menos una revisión de VAR sobre esta acción en contra hacia nuestro jugador Johan Caicedo. pic.twitter.com/Bv1rOLXfZ7 — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025

“Era penal y roja”

La polémica no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde hinchas de todos los equipos entraron en debate por la acción de Novoa contra Caicedo.

José Borda, exárbitro y reconocido analista, dio su veredicto sobre la actuación de Bismarks Santiago y los asistentes del VAR.

“Era penal y roja”, sentenció Borda. “En Millonarios vs. Pasto, el árbitro Santiago y el VAR no dieron como penal esta violenta falta de Novoa a Caicedo del Pasto. Además del penal era roja para el portero embajador”.

El analista basó su opinión en otra jugada similar que ya se había sancionado con penal y tarjeta roja en el arranque de este semestre cuando se enfrentaron Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

“Esta acción ya la habían sancionado al portero Weimar Asprilla de Santa Fe sobre Samy Merheg”, completó.

Bismarks Santiago, árbitro de Millonarios vs. Pasto | Foto: Cristian Bayona

Camilo Ayala protestó en rueda de prensa

Esa jugada marcó el desenlace del partido. Los reclamos desde el banquillo del Deportivo Pasto se mantuvieron hasta el pitazo final y continuaron en la rueda de prensa.

El técnico Camilo Ayala llevó una imagen en su celular y la enseñó a todos los periodistas presentes en la sala de conferencias del Estadio El Campín.

“La verdad que yo quisiera abordar esta rueda de prensa diferente, pero es imposible porque está decididamente enfocada en algo lamentable y penoso. Yo en mi etapa de jugador siempre fui muy respetuoso. Además, considero que ahora, con tantas herramientas que ellos tienen, es ilógico que no se tomen la delicadeza, por justicia, de revisar”, expresó inicialmente.

El debate fue subiendo de tono con el paso de los minutos. “¿Cuál es el temor de pitar un penal a Millonarios? Con respeto hacia los árbitros, pero por eso, Wilmar Roldán es el mejor de Colombia, porque en Brasil, con 50.000 espectadores, él tiene la autonomía y la ley lo ampara para ser la única y última palabra", apuntó.