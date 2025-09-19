Suscribirse

Falcao García confiesa que sufrió ansiedad cuando jugaba en Millonarios: ventiló la razón

El Tigre abrió su corazón y destapó detalles que pocos conocían sobre su paso por la Liga Betplay.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 12:04 p. m.
Falcao García habló sobre su paso por Millonarios
Falcao García habló sobre su paso por Millonarios | Foto: Captura YouTube Mario Suárez

Falcao García es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano. Llegó a ser considerado el mejor ‘9′ del mundo por su desempeño en Europa y al tiempo se convirtió en el máximo goleador de la Selección Colombia.

El año pasado cumplió su sueño de jugar en Millonarios, aunque el resultado de aquella operación no fue lo que esperaba.

De hecho, se terminó yendo en medio de polémica por unas declaraciones contra la comisión arbitral por, presuntamente, perjudicar a Millonarios en varios partidos claves del semestre pasado.

Lo que pocos sabían es que Falcao también vivió una pesadilla fuera de las canchas. En entrevista con su excompañero Mario Suárez, el goleador samario confesó que atravesó episodios de ansiedad en su llegada a Bogotá.

EL CAMINO DE MARIO #1 RADAMEL FALCAO

La confesión de Falcao

“Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir“, contó sobre esos primeros días en la capital.

Y es que la hinchada de Millonarios se volcó a las calles en busca de una foto o un recuerdo de Falcao, al que estuvieron esperando durante años.

El Tigre, agregó: "Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad“.

Su esposa fue testigo de todo lo que estaba sucediendo. “Despertaba y le decía a Lore (Lorelei Tarón) ‘siento que me ahogo’ y me tenía que salir al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, declaró.

Falcao se sentía feliz de jugar en el equipo de sus amores, pero simultáneamente trataba de acostumbrarse a un contexto totalmente diferente al que vivió en Europa.

“Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza. La movilidad es muy difícil. Para nosotros, como familia, termina siendo complejo. No puedo ir a un centro comercial, si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta, o ir al cine por otra puerta. Compartir con la familia al aire libre era difícil y la gente no lo entiende”, agregó.

Falcao García le dio respuesta al deseo de Alberto Gamero
Falcao García le dio respuesta al deseo de Alberto Gamero | Foto: Getty Images

Otra crítica al FPC

Hablando sobre lo que fue su paso por el fútbol colombiano, Falcao aprovechó para soltar una crítica a la infraestructura de los escenarios.

“En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que parece que entrenas en la arena de Miami“, dijo el samario.

Eso influyó en que no terminara de despegar bajo las órdenes de Alberto Gamero y tuviera que acostumbrarse al contexto. “El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas“, completó.

Desde su salida de Millonarios, Falcao se encuentra sin equipo y todavía no ha definido el rumbo de su carrera faltando poco para hacer uso del retiro.

