Falcao García revela lo que le dijo José Pékerman antes de sacarlo del Mundial de Brasil 2014: “Él tenía fe”

El exjugador de Millonarios no se guardó nada sobre lo que sucedió antes de Brasil 2014.

18 de septiembre de 2025, 10:33 p. m.
James, Pékerman y Falcao.
James, Pékerman y Falcao. | Foto: Getty Images

Estando en Mónaco de la Ligue 1, el centro delantero Radamel Falcao García, en un partido sin mucha relevancia, se rompió los ligamentos cruzados a pocos meses del inicio del Mundial Fifa de Brasil 2014.

Cuando se dio esto, los hinchas de la Selección Colombia entraron en preocupación. Se esperaba que mucha esperanza que el Tigre pudiera alcanzar a estar en el certamen orbital.

Sin embargo, como bien se sabe, esto no fue así. Sobre ese momento, el mismo Falcao García, en charla con el exjugador Mario García, contó lo que el director técnico argentino José Néstor Pékerman le dijo antes de dar la lista final de convocados de Colombia.

“Me acuerdo de que esa noche me traen de ese lugar en avión privado a mi casa y hacían llamadas, pero ya sabía. Ya el doctor me había hecho los test donde te mueven la rodilla y la rodilla se iba para todo lado, y yo en ese momento ya dije, ‘ya está’. No me lo habían confirmado, pero yo ya sabía”, empezó diciendo.

YOKOHAMA, JAPAN - MARCH 22: Radamel Falcao of Colombia looks on prior to the international friendly match between Japan and Colombia at Nissan Stadium on March 22, 2019 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Masashi Hara/Getty Images)
Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Luego, el exfutbolista del Atlético de Madrid de España aseguró que cuando asumió lo que estaba sucediendo, se enfocó a dar lo mejor para lograr estar en el Mundial.

“Entré en un momento difícil de lucha, de preguntas, de ‘Dios, ¿por qué? Una guerra interna. Dentro de todo, cuando me lesiono digo: ‘sé que es difícil, voy a dar todo lo de mí, a matarme, vamos a hacer todo lo posible’ y después, cuando llegue el momento decir ‘vemos en qué estamos’“, aseguró.

Después, Falcao expresó que si hubiera sido por Pékerman, este lo hubiera llevado a la Copa del Mundo. El día antes de dar la lista de convocados, reveló que el estratega le preguntó que qué iban a hacer. El artillero fue sincero y le respondió que no estaba todavía bien y por esto fue sacado del torneo.

“Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta el último momento y ya tenía que dar la lista y la noche anterior me llama y me pregunta: ‘¿y qué vamos a hacer?’ Yo le digo, ‘mira, no estoy haciendo tales ejercicios, ahora menos voy a competir’“, sentenció Falcao, entre otras cosas más.

Muchos aficionados consideran que si Falcao García hubiera estado en el Mundial 2014, quizás la Selección Colombia hubiese podido alcanzar las semifinales o incluso, la gran final

