Estando en Mónaco de la Ligue 1, el centro delantero Radamel Falcao García, en un partido sin mucha relevancia, se rompió los ligamentos cruzados a pocos meses del inicio del Mundial Fifa de Brasil 2014.

Cuando se dio esto, los hinchas de la Selección Colombia entraron en preocupación. Se esperaba que mucha esperanza que el Tigre pudiera alcanzar a estar en el certamen orbital.

Sin embargo, como bien se sabe, esto no fue así. Sobre ese momento, el mismo Falcao García, en charla con el exjugador Mario García, contó lo que el director técnico argentino José Néstor Pékerman le dijo antes de dar la lista final de convocados de Colombia.

“Me acuerdo de que esa noche me traen de ese lugar en avión privado a mi casa y hacían llamadas, pero ya sabía. Ya el doctor me había hecho los test donde te mueven la rodilla y la rodilla se iba para todo lado, y yo en ese momento ya dije, ‘ya está’. No me lo habían confirmado, pero yo ya sabía”, empezó diciendo.

Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Luego, el exfutbolista del Atlético de Madrid de España aseguró que cuando asumió lo que estaba sucediendo, se enfocó a dar lo mejor para lograr estar en el Mundial.

“Entré en un momento difícil de lucha, de preguntas, de ‘Dios, ¿por qué? Una guerra interna. Dentro de todo, cuando me lesiono digo: ‘sé que es difícil, voy a dar todo lo de mí, a matarme, vamos a hacer todo lo posible’ y después, cuando llegue el momento decir ‘vemos en qué estamos’“, aseguró.

Después, Falcao expresó que si hubiera sido por Pékerman, este lo hubiera llevado a la Copa del Mundo. El día antes de dar la lista de convocados, reveló que el estratega le preguntó que qué iban a hacer. El artillero fue sincero y le respondió que no estaba todavía bien y por esto fue sacado del torneo.

“Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta el último momento y ya tenía que dar la lista y la noche anterior me llama y me pregunta: ‘¿y qué vamos a hacer?’ Yo le digo, ‘mira, no estoy haciendo tales ejercicios, ahora menos voy a competir’“, sentenció Falcao, entre otras cosas más.

🏆“Por José (#Pekerman), él me lleva al Mundial”: @FALCAO



😭“Cuando ellos (Selección) iban en el bus y yo en el coche, ahí me quebré”



🎙️🇨🇴El colombiano habló en el canal de YouTube de Mario Suárez



📺Siga la transmisión en vivo de #ElVbarCaracol aquí: https://t.co/0x3ZBIZzgt pic.twitter.com/APq28vGM3y — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 18, 2025