Falcao García aparece en lista negra de delanteros que “fracasaron” en importante club inglés

Falcao jugó para el United en la temporada 2014/15, donde solo anotó cuatro goles.

Redacción Deportes
18 de agosto de 2025, 7:57 p. m.
Falcao García aparece en lista negra de delantero que “fracasaron” en un importante club inglés. | Foto: Carlos Julio Martínez

Radamel Falcao García puede ser uno de los jugadores colombianos con mejor carrera en el fútbol de Europa. Aunque construyó una carrera llena de éxitos y reconocimiento en el Viejo Continente, su paso por la Premier League de Inglaterra fue discreto, vistiendo las camisetas del Chelsea y del Manchester United.

La estadía del atacante cafetero en estos clubes ingleses no es recordada de la mejor manera, en especial por lo mediático y emblemático que es el cuadro de Manchester, donde, a pesar de marcar varios goles y dar algunas asistencias, nunca se pudo asentar y ser el goleador que todos esperaban.

Radamel Falcao García - Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Vizzor Image/Getty Images
Falcao aparece en la décima posición, dejando apenas 4 goles y 5 asistencias en la temporada que estuvo con los ‘red devils’, que fue en la 2014/15. | Foto: Gabriel Aponte/Vizzor Image/Getty Images

Por esta razón, y ante los fallidos fichajes que ha tenido United en los últimos años, sobre todo en la zona ofensiva, el reconocido diario británico The Sun, elaboró un listado con los atacantes que más “fracasaron” en este mítico club inglés.

“Se revelan los delanteros más fracasados del Manchester United. El club ha gastado una fortuna intentando reemplazar a Robin van Persie, el último delantero en marcar más de 20 goles en una temporada”, señaló este medio informativo.

Contexto: A figura de Selección Colombia le costó en Europa: ahora lo tratan de “gran decepción”

Un colombiano entre los delanteros mencionados por el periódico británico

En este desafortunado listado, Falcao aparece en la décima posición, dejando apenas cuatro goles y cinco asistencias en la temporada que estuvo con los ‘red devils’, que fue en la 2014/15. El tigre disputó 29 encuentros, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes.

Otro sudamericano que aparece en esta ‘lista negra’ es el argentino Ángel Di María, que llegó al United proveniente del Real Madrid.

Ángel Di María, campeón mundial con Argentina en Qatar 2022
Ángel Di María, campeón mundial con Argentina en Qatar 2022 | Foto: Getty Images

“Di María fue fichado por el Real Madrid en 2014 como superestrella por 60 millones de libras. El argentino solo pasaría una temporada en Manchester antes de ser vendido al Paris Saint-Germain. Tuvo un comienzo maravilloso con un glorioso pase contra el Leicester City. Sin embargo, solo pudo marcar dos goles más en la Premier League, cada uno con un coste de 20 millones de libras”, detalló The Sun.

En el listado de los delanteros que fracasaron en el Manchester United, según The Sun, aparecen nombres notables como: Antony Martial (Francia), Romelu Lukaku (Bélgica), Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suecia); Rasmus Hojlund (Dinamarca); Edinson Cavani (Uruguay); Jadon Sancho (Inglaterra); Amad Diallo (Costa de Marfil); Antony (Brasil); Falcao (Colombia); Joshua Zirkzee (Países Bajos); Alexis Sánchez (Chile); Ángel Di María (Argentina), y Memphis Depay (Países Bajos).

