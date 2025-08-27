Lanzan teoría sobre Falcao: esta sería la decisión final sobre su futuro deportivo

El 19 de junio de 2025 fue la última vez que Radamel Falcao García jugó un partido de fútbol profesional, hasta ahora. En pleno agosto, dos meses después y tras salir de Millonarios, se desconoce qué pasará con él.

Rumores de la prensa lo vinculaban con equipos de la MLS, de segunda división de España e, incluso, de la liga argentina. No obstante, todo quedó en rumores y nada se hizo oficial.

En los últimos días, Falcao se ha mostrado junto a su familia en redes sociales, acompañado por su esposa e hijos, viajando luego de un año de dura competencia al servicio del equipo de sus amores: Millonarios.

Pero este 27 de agosto, en El Vbar de Caracol Radio hablaron del presente deportivo de Falcao. Allí fueron claros y lanzaron una teoría: Radamel ya está retirado, porque no ha acordado con ningún club y los días para que lo haga son cada vez menos.

“Hay jugadores que ya cierran la puerta. Por ejemplo: yo creo que Falcao ya se retiró”, arrancaron afirmando. Y añadieron: “En el caso de Radamel Falcao, si hubiera interés, en todo este tiempo ya alguien lo habría enganchado”.

Incluso, en ese mismo espacio referenciado, dijeron que es muy probable que a Falcao le hagan un homenaje en el Mundial 2026, si la Selección Colombia clasifica. Podría ser la despedida de un ídolo para el FPC.

Falcao es ídolo en la Selección Colombia. | Foto: Colprensa

En la actualidad, Falcao tiene 39 años y su último gran reto fue lograr un título con Millonarios, algo que finalmente no ocurrió. Eso sí, estuvo muy cerca de llegar a dos finales, tanto en 2024-ll como en 2025-l. A él y a sus compañeros solo les faltó un gol en ambas oportunidades.

Para el recuero de los hinchas quedará que el último balón que tocó Falcao con Millonarios, fue gol. Se trató de la última jugada del partido ante Santa Fe, por la fecha 6 de cuadrangulares en Liga BetPlay 2025-ll. El Tigre la mandó a guardar con un golazo de tiro libre.

No obstante, los cardenales ganaron 2-1, le quitaron el tiquete a Millonarios, clasificaron a la final y, a la postre, fueron campeones contra del DIM en el Atanasio.

Luego de dicho clásico llegaron las explosivas declaraciones de Radamel, en rueda de prensa, contra el arbitraje en Colombia. Por sus palabras lo sancionaron, pero como acabó contrato con Millonarios, y no renovó, no cumplirá el castigo.

Antes de llegar a Millonarios, Falcao prestó sus servicios al Rayo Vallecano. | Foto: Getty Images