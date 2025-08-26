Sale a relucir Falcao: campeón del mundo con Argentina se explaya en elogios; esto dijo

Radamel Falcao García es un emblema del fútbol colombiano y mundial. En el país es catalogado como uno de los más grandes en la historia de la Selección Colombia.

Además de eso ostenta ser el goleador histórico de la Tricolor, lo que lo pone en un lugar privilegiado que ningún otro ha logrado tener.

Su paso por Europa, cuando estaba en su mejor momento, ha generado que hoy día, ad portas de su retiro, hasta campeones del mundo le tengan un marcado respeto.

Quien dio la opinión más reciente fue Lisandro Martínez, ganador en la cita orbital de Qatar 2022, que dio cuenta de lo que le hizo sufrir el Tigre hace un par de años.

“Tremenda carrera. Lo enfrenté como 15 minutos en un Argentina – Colombia y es impresionante, fue en 2022″, recordó el actual hombre del Manchester United.

Al parecer, el atacante solo le bastó un cuarto de hora para impresionar al argentino: “Entró 15 minutos y era increíble como se movía dentro de la cancha”.

Lisandro Martínez, defensor campeón del mundo con Argentina. | Foto: AFP

Fue tal el impacto que le generó a Licha el rendimiento de García, que en la actualidad extraña que haya jugadores de dicha calidad en la élite.

“Hoy en día ya no abundan ese tipo de jugadores y ahí es donde recién notas lo bueno que es”, resalta.

Sin definir su futuro

Después de su salida de Millonarios, poco y nada se ha escuchado del nuevo equipo que pueda tener Falcao García.

Al parecer, el atacante se ha tomado con suma calma la definición de su futuro, en donde el retiro también aparece como una posibilidad teniendo en cuenta sus 40 años.

A través de sus publicaciones al jugador se le ha visto en redes sociales teniendo ratos para compartir con su familia, sin olvidarse de mantenerse listo para el llamado de algún club.

Con un video de un entrenamiento de la más alta intensidad, el cual acompañó con el texto “no paramos”, el atacante dio muestras de seguir vigente.

Solo serán las próximas semanas las que definan la decisión final del goleador, a quien se le vincula constantemente con Estados Unidos.

¿Chance de volver a Colombia?

Alberto Gamero, actualmente en Deportivo Cali, pero quien dirigió a Falcao en el segundo semestre del 2024 con Millonarios, confesó que le propuso sumarse a los azucareros.

En diálogo con F90, de ESPN, el técnico fue consultado sobre la posibilidad de concretar el golpe mediático de llevar a Falcao al Cali.

Para sorpresa de muchos, el samario admitió que hubo conversación y un ofrecimiento directo: “Yo le dije que necesitando un 9 y tú por allá. Aquí te espero”.

Falcao García le dio respuesta al deseo de Alberto Gamero | Foto: Getty Images

Sin embargo, aclaró que “lo hace en broma. Es muy difícil”.

Casi de inmediato, el delantero le dio una respuesta contundente: “No profe, no iría a un equipo diferente a Millonarios”.

Gamero entendió la postura del jugador, la cual respeta, y reconoció que “se le hace muy difícil”.