Se filtra propuesta para Falcao en Colombia; club le hizo oferta y ya dio respuesta final

Un club diferente a Millonarios le hizo propuesta para regresar a Colombia. El Tigre fue enfático en sus palabras.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 7:25 p. m.
Falcao García le dio respuesta al deseo de Alberto Gamero
Falcao García le dio respuesta al deseo de Alberto Gamero | Foto: Getty Images

Que Falcao García vuelva a jugar en Colombia es algo altamente improbable después de su paso por Millonarios.

Por dos semestres el goleador histórico se mantuvo en el país, pero situaciones más allá de lo deportivo no permitieron que se mantuviera en la Liga BetPlay.

Una vez cumplido su sueño de vestir los colores del azul, no se veía cómo pudiera aceptar los ofrecimientos de otro gigante en el FPC.

Falcao Garcia of Millonarios F.C. plays in match day 1 of the quadrangular semifinals as part of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
Falcao García avanza para definir su futuro | Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante las últimas horas, Alberto Gamero, hoy día con Deportivo Cali, pero que tuvo a Falcao bajo su mandato en el 2024-II en Millonarios, reveló que le propuso ir a los azucareros.

En entrevista otorgada a F90, de ESPN, el estratega fue consultado por la chance de consumar el bombazo de llevar a Falcao al Cali.

Sorpresivamente, el samario reveló que hubo charla y ofrecimiento puntual de su parte: “Yo le dije que necesitando un 9 y tú por allá. Aquí te espero”.

Conociendo las dificultades de esto, Gamero apuntó a que “lo hace en broma. Es muy difícil”.

Casi que tan inmediato como terminó de hablar el técnico con el jugador, este le dio una respuesta categórica: “No profe, no iría a un equipo diferente a Millonarios”.

Para el entrenador quedó claro su postura, misma que respeta y sabe que “se le hace muy difícil”.

Así queda anulada cualquier posibilidad de que Falcao retorne al torneo colombiano, o por lo menos, al Cali le dijo que no.

Contexto: Falcao García no ocultó su tristeza por noticia que recibió en Europa: “Descansa en paz, capitán”

Este intento de parte del técnico de los verdiblancos, lo realizó antes del arribo de otro fichaje como el de Avilés Hurtado.

“No había llegado Avilés Hurtado”, dijo. Ya con el arribo del mencionado, lo de Falcao tomó otro rumbo, cada vez más lejano.

A pesar del no que le dio el Tigre a Tito, este aclaró que lo quiere “como un hijo. Yo jugué mucho tiempo con el papá.

Y que entre sí se mantiene una relación más allá de su coincidir en Millonarios: “Cuando llegó lo traté como un hijo. Hablo mucho con él”.

Contexto: Falcao habla tras su regreso a Europa: club lo presumió y despertó reacciones

Falcao no define club y Gamero vuelve a El Campín

En las últimas horas, estos dos personajes del mundo deportivo han sido mencionados por múltiples razones.

Sobre Falcao García, se ha reportado su movimiento por diferentes latitudes de Europa. Visitó Francia, Portugal, entre otros lugares.

Allí se le ha visto recibir homenajes de parte de Mónaco, Porto y Atlético Madrid, donde marcó una época histórica con sus goles y títulos.

Si bien ha habido noticias del samario, nada relacionado con dónde seguirá su carrera a los 40 años, o si se inclinará por el retiro deportivo.

Falcao en el museo del Porto de Portugal.
Falcao en el museo del Porto de Portugal. | Foto: Prensa FC Porto.

Por su parte, el profesor Gamero aterrizó hace unas cuantas horas en Bogotá, de cara a jugador el clásico añejo contra su exequipo, Millonarios.

Desde las 7:30 p.m., en juego válido por la fecha 6 de Liga BetPlay, el entrenador defenderá los intereses del Deportivo Cali.

Será un juego entre dos gigantes del balompié colombiano, especial por demás, que marcará el futuro de David González en el banquillo azul tras un arranque liguero poco alentador.

