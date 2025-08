Falcao habla tras su regreso a Europa: club lo presumió y despertó reacciones

Fue el pasado domingo, 3 de agosto, cuando Porto recibió al Atlético de Madrid, en el estadio Do Dragão, por un amistoso de pretemporada. Dicho partido fue aprovechado por el cuadro portugués para presentar su plantilla de cara a la nueva temporada, y homenajear a un par de leyendas, entre ellas Falcao.

Falcao habla de su homenaje y Porto lo presume en redes sociales

Un día después del masivo homenaje, este lunes 4 de agosto, la web oficial del Porto de Portugal publicó las reacciones de Falcao al evento. El máximo goleador histórico de la Selección Colombia no ocultó su emoción ante tanta euforia.

“Me di cuenta de que tuve un gran impacto en sus vidas y en la vida de una institución tan grande como el FC Porto. Esto me llena de orgullo y me hace pensar que marqué una época en el Club”, afirmó.