Falcao García estalló y soltó sablazo tras caída de Millonarios: “No vuelvo a jugar en Colombia”

Hugo Rodallega y Ewil Murillo marcaron los goles del cuadro cardenal en el arranque del compromiso, mientras que Falcao García descontó cuando ya no había tiempo para más.

Estalla polémica arbitral en el Millonarios vs. Santa Fe: Rodallega hizo gol, pero reclaman fuera de lugar

Contexto: Estalla polémica arbitral en el Millonarios vs. Santa Fe: Rodallega hizo gol, pero reclaman fuera de lugar

“Estamos, al igual que el resto del plantel, mal y dolidos, sin encontrar explicaciones. No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron presentando en el encuentro”, aseguró.

Falcao confesó que le quedaron dudas de la posición de Rodallega en el primer gol por un posible fuera de lugar que no fue encontrado en el VAR.

“Siempre, todo el torneo, dejenme decirlo así me den 50.000 fechas y no vuelvo a jugar nunca en Colombia . Pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro”, declaró Falcao.

El capitán de Millonarios recordó que “en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo”.