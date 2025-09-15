Club gigante tentó a Falcao: confesó ante cámara cuál es y la vistosa reacción que tuvo

A nivel mundial, Falcao García sigue siendo un jugador de un atractivo importante para el que esté ligado o lo estuviera con el fútbol.

En este tiempo que se ha tomado el goleador para estar lejos de la práctica deportiva, muchos lo requieren para contar esas historias que jamás antes lo hizo.

Uno que lo tuvo recientemente en un mano a mano fue su excompañero del Atlético de Madrid, Mario Suárez.

Radamel Falcao y Mario Suárez compartieron también en el Rayo Vallecano | Foto: Getty Images

En esta oportunidad el español funcionó como entrevistador, y le sacó más de una declaración poderosa al Tigre.

Una de las más llamativas fue cuando habló de que el Real Madrid estuvo empeñado en firmarle, pero este dijo de manera categórica que no.

Al parecer, el samario se encontraba en lo que sería su mejor momento junto al Atlético Madrid, rival directo de los merengues.

Para dicho instante habría aparecido el presidente del equipo blanco, que merodeaba al colombiano para tenerlo en sus filas.

En un apartado corto de la charla que se estrenará en próximas semanas, García dio cuenta de cómo lo tentaron: “Florentino se me acercaba y me ponía la servilleta ahí”.

A la par de eso, también el goleador dio cuenta de cuál fue su reacción para dar el ‘no’: “No, por favor esconde eso”.

Más de lo respondido por Falcao

No solo fue dicha respuesta la que hizo atractiva la charla entre Suárez y Falcao.

También el cafetero abrió su corazón para contar momentos en los que cayó en la depresión durante su carrera deportiva.

Uno de los momentos más complicados lo vivió cuando “falleció mi papá, llegué a estar destruido”.

“No podía respirar. Y me ahogaba...”, relataba del dolor que llevó en sí durante dicha prueba de su vida personal.

Por otra parte, fue consultado por ¿la primera vez que viste a Mbappé? Sobre esto dijo: “Este chico es buenísimo, pero no la pasa a nadie”.

Después, siendo mentor por su experiencia del galo, estos hicieron una gran dupla en el Mónaco, de Francia.

Mbappé arrancó su carrera en Mónaco. Allí compartió junto a Radamel Falcao García. | Foto: Getty Images

Al día de hoy, aun siendo todo lo que es Mbappé, este le reconoce a Falcao los consejos y apoyo dado para llegar donde está.

Para finalizar la charla, también se hizo referencia a lujos que les ha permitido tener su carrera de jugadores de fútbol.

“El mayor capricho. Un coche”, fue la contestación del máximo goleador de la Selección Colombia en la historia.

Enigma de su futuro

Se espera que una vez haya salido completa la entrevista hecha a Falcao, allí esté alojado algo de lo que será su futuro deportivo a los 40 años.

Después de lo que fue su paso sin brillo por Millonarios, no se conoce si habrá un ‘último baile’ en algún club del mundo.