Destapan la respuesta del Real Murcia a Falcao García: crucial decisión salió a la luz

Radamel Falcao García avanza en las negociaciones para volver a España. El delantero colombiano está sin equipo tras su salida de Millonarios y fue ofrecido al Real Murcia como fichaje de lujo para la próxima temporada.

De acuerdo a la prensa española, el nombre de Falcao tocó la puerta a través del empresario Morris Pagniello. Fue el italiano el que propuso a la dirigencia que llamaran al Tigre y le hicieran una propuesta formal para ficharlo con toda su familia a bordo.

Murcia está buscando un delantero goleador y estuvo en conversaciones con Mario Balotelli hace unas semanas, sin embargo, el italiano no les ha dado respuesta alguna.

Falcao parecía una utopía para un equipo que juega en Primera RFEF, la tercera división de España, sin embargo, el negocio sería posible si alcanzan un acuerdo en el tema económico.

Radamel Falcao García, leyenda del FPC. | Foto: Getty Images

La respuesta del Real Murcia

Según Onda Regional, medio que destapó el ofrecimiento de Falcao, la dirigencia ha dado una respuesta positiva y espera reunirse con el colombiano en los próximos días para discutir los términos del negocio.

“Ya se han producido los primeros contactos preliminares, a través de la persona que ha puesto en contacto a las dos partes, club y futbolista. Desde la cúpula directiva la conclusión es muy clara: la llegada de la estrella del fútbol colombiano sería muy rentable, en términos económicos”, apuntan desde suelo murciano.

Falcao no solo les daría un salto de calidad en lo deportivo para buscar el ascenso a segunda división, sino que ayudaría a llenar las tribunas durante toda la temporada.

Sumado a eso, tienen el testimonio de lo que sucedió en el Rayo Vallecano cuando firmaron al Tigre. No solo agotaron las boletas para todos los partidos, sino que rompieron récords en venta de camisetas.

“El club tampoco olvida la comunidad colombiana que reside en la región y en provincias vecinas, clientela potencial para acudir a Nueva Condomina y comprar la camiseta de su delantero fetiche. Números finos que se hacen desde el Consejo de Administración para darle encaje financiero a la operación“, añade dicho medio.

Falcao jugó en el Rayo Vallecano hasta mediados de 2024 | Foto: Getty Images

Falcao volvería a Europa

El nombre de Falcao García ha generado gran ilusión entre los hinchas del Real Murcia, que a pesar de estar en tercera división no son pocos.

El último reporte anuncia más de 14.000 abonos vendidos para la próxima temporada, eso sin que se haya confirmado el fichaje del atacante samario.

Desde la dirigencia saben que Falcao daría ese último impulso para agotar el papel y por eso quieren hablar con él para intentar convencerlo de regresar al país que fue su casa hace apenas un año.