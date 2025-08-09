Suscribirse

Destapan la respuesta del Real Murcia a Falcao García: crucial decisión salió a la luz

El Tigre tiene serias opciones de volver al fútbol español, aunque sería para jugar en la Primera RFEF.

Redacción Deportes
9 de agosto de 2025, 12:22 p. m.
Falcao Garcia of Millonarios F.C. plays in match day 1 of the quadrangular semifinals as part of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
Falcao García avanza para definir su futuro. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Radamel Falcao García avanza en las negociaciones para volver a España. El delantero colombiano está sin equipo tras su salida de Millonarios y fue ofrecido al Real Murcia como fichaje de lujo para la próxima temporada.

De acuerdo a la prensa española, el nombre de Falcao tocó la puerta a través del empresario Morris Pagniello. Fue el italiano el que propuso a la dirigencia que llamaran al Tigre y le hicieran una propuesta formal para ficharlo con toda su familia a bordo.

Contexto: Falcao García define su futuro: revelan equipo español con el que estaría conversando

Murcia está buscando un delantero goleador y estuvo en conversaciones con Mario Balotelli hace unas semanas, sin embargo, el italiano no les ha dado respuesta alguna.

Falcao parecía una utopía para un equipo que juega en Primera RFEF, la tercera división de España, sin embargo, el negocio sería posible si alcanzan un acuerdo en el tema económico.

Radamel Falcao García, leyenda del FPC.
Radamel Falcao García, leyenda del FPC. | Foto: Getty Images

La respuesta del Real Murcia

Según Onda Regional, medio que destapó el ofrecimiento de Falcao, la dirigencia ha dado una respuesta positiva y espera reunirse con el colombiano en los próximos días para discutir los términos del negocio.

“Ya se han producido los primeros contactos preliminares, a través de la persona que ha puesto en contacto a las dos partes, club y futbolista. Desde la cúpula directiva la conclusión es muy clara: la llegada de la estrella del fútbol colombiano sería muy rentable, en términos económicos”, apuntan desde suelo murciano.

Contexto: Interna de Millonarios reveló los malos tratos que sufrió Falcao: figura no se guardó nada

Falcao no solo les daría un salto de calidad en lo deportivo para buscar el ascenso a segunda división, sino que ayudaría a llenar las tribunas durante toda la temporada.

Sumado a eso, tienen el testimonio de lo que sucedió en el Rayo Vallecano cuando firmaron al Tigre. No solo agotaron las boletas para todos los partidos, sino que rompieron récords en venta de camisetas.

“El club tampoco olvida la comunidad colombiana que reside en la región y en provincias vecinas, clientela potencial para acudir a Nueva Condomina y comprar la camiseta de su delantero fetiche. Números finos que se hacen desde el Consejo de Administración para darle encaje financiero a la operación“, añade dicho medio.

BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 17: Radamel Falcao of Rayo Vallecano is interviewed by the media after to the LaLiga Santander match between Athletic Club and Rayo Vallecano at San Mames Stadium on September 17, 2022 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
Falcao jugó en el Rayo Vallecano hasta mediados de 2024 | Foto: Getty Images

Falcao volvería a Europa

El nombre de Falcao García ha generado gran ilusión entre los hinchas del Real Murcia, que a pesar de estar en tercera división no son pocos.

El último reporte anuncia más de 14.000 abonos vendidos para la próxima temporada, eso sin que se haya confirmado el fichaje del atacante samario.

Desde la dirigencia saben que Falcao daría ese último impulso para agotar el papel y por eso quieren hablar con él para intentar convencerlo de regresar al país que fue su casa hace apenas un año.

Felipe Moreno, presidente del Murcia, ya ha hecho gestiones para ficharlo. “El dirigente grana ha hecho sondeos al respecto. Y le han hablado maravillas del comportamiento deportivo del delantero colombiano. La entidad murcianista ya le ha transmitido a Falcao la información exacta de lo que hoy es el Murcia, con todas sus virtudes, por mucho que aún transite por la Primera RFEF”, completa el artículo de Onda Regional.

