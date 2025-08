Interna de Millonarios reveló los malos tratos que sufrió Falcao: figura no se guardó nada

La salida de Falcao de Millonarios sigue dando bastante de qué hablar en el FPC. Si bien su vínculo con el club albiazul acabó, con el pasar de los días se sabe que hubo más motivos para que Radamel no siguiera en el equipo de sus amores.

Uno de los que habló al respecto fue Álvaro Montero , quien ya no juega para Millonarios sino para Vélez Sarsfield de Argentina, pero vivió en la interna lo que ocurrió con el tigre. En charla con AS Colombia , el guardameta, que también es llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, afirmó que en el FPC “no sabemos gestionar ese tipo de figuras”.

“Manchar el nombre de Falcao es muy difícil, para las personas que jugamos fútbol entendemos todo lo que ese señor hizo para nosotros . Pienso que no sabemos gestionar ese tipo de figuras en nuestro fútbol, culturalmente podemos señalar muchas cosas, pero todo jugador admira lo que hizo en su carrera y como representó a Colombia y más allá del contexto es un señor”, arrancó afirmando Montero.

Por la misma línea, añadió: “Es el jugador de fútbol más grande que ha nacido en Colombia y no creo que eso vaya a cambiar por dos o tres personas que opinan diferente”.

Cuando Falcao llegó a Millonarios, el país se paralizó. Más allá de la hinchada albiazul, todo la Liga BetPlay llenó de elogios al tigre por pisar las canchas de varias ciudades en Colombia. No obstante le llovieron críticas, y más aún porque en los dos semestres que estuvo, él y sus compañeros quedaron a tan solo un gol de disputar la gran final.

“El simple hecho de jugar en Millonarios lo dice todo, no tenía la necesidad de venir, quería realizar su sueño, nos ayudó muchísimo a crecer como grupo, estructura, como líder, las cosas lastimosamente se dieron de esa manera. Lastima que no ganamos juntos, quería aparecer en esa foto ”, añadió Montero.

Y sobre el tema, sentenció: “ Siempre le dije que lo íbamos a sacar campeón, que íbamos a dar todo, pero no se pudo. Tuvo una experiencia bonita con los compañeros, siento que lo disfrutó”.

No se sabe qué va a pasar con el futuro de Falcao. Es un jugador de 39 años que, aunque lo acompañan las lesiones en los últimos años, demostró que aporta con goles y experiencia en el terreno de juego. No hay nada concreto, pero las próximas semanas serán claves. Incluso, el mismo delantero afirmó que no hay conversaciones con ningún otro equipo en el FPC, por lo que esa puerta está cerrada.