Suscribirse

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras América vs. Once Caldas y Bucaramanga vs. Tolima

Ambos partidos estuvieron muy entretenidos. En los dos hubo ganadores.

Redacción Deportes
20 de septiembre de 2025, 3:20 a. m.
Tabla de la Liga tras los juegos del viernes 19 de septiembre.
Tabla de la liga tras los juegos del viernes 19 de septiembre. | Foto: El País/Colprensa

Este viernes 19 de septiembre, se dio el inicio de la jornada número 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, que está entrenado a la recta final del todos contra todos.

El primer duelo del día fue el que jugaron Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima en el estadio Américo Montanini que, aunque no tuvo lleno total, sí contó con una buena presencia de hinchas.

Contexto: Ricardo Gareca contó en vivo si llegará al América de Cali en enero de 2026: sacudiría al FPC

El compromiso terminó 2 goles a 0 a favor del equipo que es dirigido por Leonel Álvarez. El conjunto ‘leopardo’ se hizo fuerte de local y no dudó en aprovechar los errores del rival.

El experimentado mediocampista ofensivo Fabián Sambueza, que ha jugado en varios clubes del fútbol profesional colombiano, marcó la apertura en el marcador. El centro delantero Luciano Pons estampó el 2 a 0 final.

Atlético Bucaramanga se perfila, sin lugar a dudas, para ser uno de los rivales a vencer de los cuadrangulares finales.

Después de este encuentro, América de Cali se vio las caras con Once Caldas de Manizales, que esta semana venció 2 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Contexto: Técnico que iría a Atlético Nacional desata revuelo: alboroto en sus redes sociales

El encuentro se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Los hinchas del conjunto ‘escarlata’ siguen en protesta contra la dirigencia, por lo que nuevamente no hubo mucho público.

Ambos equipos estaban en la obligación de ganar, teniendo en cuenta que no han tenido un buen rendimiento en el clausura de la Liga BetPlay. El empate era negado, América y Once Caldas necesitaban los tres puntos.

El partido acabó 2 goles a 1 a favor de América de Cali. Once Caldas, contra todo pronóstico y sin merecerlo, empezó ganando el compromiso. Jefry Arley Zapata abrió el marcador antes de que se acabara la etapa inicial.

En el segundo tiempo, la escuadra roja de la capital del Valle del Cauca se logró reponer y remontó la historia. Jhon Tilman Palacios y Cristián Barrios le dieron la victoria al equipo de David González.

Con estos resultados, Bucaramanga quedó líder del torneo con 24 puntos. Tolima es quinto con 20, Once Caldas está en la casilla doce con 13 y América de Cali está de diecisiete con 10.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

2. El director de la Policía le respondió a Petro ante el regaño hacia la comandante de La Dorada, Caldas, por presuntamente no estar en un evento

3. Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 20 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

4. Este es el empresario que fue baleado frente a un foro de precandidatos presidenciales en Bucaramanga

5. Exesposo de Marcela Reyes está desaparecido; la DJ se pronunció: “Días grises y dolorosos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tabla de posicionesLiga BetplayAmérica de CaliOnce CaldasAtlético BucaramangaDeportes Tolima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.