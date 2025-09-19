Este viernes 19 de septiembre, se dio el inicio de la jornada número 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, que está entrenado a la recta final del todos contra todos.

El primer duelo del día fue el que jugaron Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima en el estadio Américo Montanini que, aunque no tuvo lleno total, sí contó con una buena presencia de hinchas.

El compromiso terminó 2 goles a 0 a favor del equipo que es dirigido por Leonel Álvarez. El conjunto ‘leopardo’ se hizo fuerte de local y no dudó en aprovechar los errores del rival.

El experimentado mediocampista ofensivo Fabián Sambueza, que ha jugado en varios clubes del fútbol profesional colombiano, marcó la apertura en el marcador. El centro delantero Luciano Pons estampó el 2 a 0 final.

⏱️90'+6'| 🤩¡𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃𝐎! FINALIZA EL PARTIDO EN EL AMÉRICO MONTANINI. ¡𝐋𝐈𝐃𝐄𝐑𝐄𝐒, 𝐋𝐈𝐃𝐄𝐑𝐄𝐒! pic.twitter.com/9vMaHP46XW — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 20, 2025

Atlético Bucaramanga se perfila, sin lugar a dudas, para ser uno de los rivales a vencer de los cuadrangulares finales.

Después de este encuentro, América de Cali se vio las caras con Once Caldas de Manizales, que esta semana venció 2 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

El encuentro se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Los hinchas del conjunto ‘escarlata’ siguen en protesta contra la dirigencia, por lo que nuevamente no hubo mucho público.

Ambos equipos estaban en la obligación de ganar, teniendo en cuenta que no han tenido un buen rendimiento en el clausura de la Liga BetPlay. El empate era negado, América y Once Caldas necesitaban los tres puntos.

AMÉ 🆚 ONC [2-1]



¡𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! Esta noche nos quedamos con el triunfo en casa.



¡Vamos, Mechita! 👹🔥 pic.twitter.com/NPFKqJFkC2 — América de Cali (@AmericadeCali) September 20, 2025

El partido acabó 2 goles a 1 a favor de América de Cali. Once Caldas, contra todo pronóstico y sin merecerlo, empezó ganando el compromiso. Jefry Arley Zapata abrió el marcador antes de que se acabara la etapa inicial.

En el segundo tiempo, la escuadra roja de la capital del Valle del Cauca se logró reponer y remontó la historia. Jhon Tilman Palacios y Cristián Barrios le dieron la victoria al equipo de David González.