Ricardo Gareca contó en vivo si llegará al América de Cali en enero de 2026: sacudiría al FPC

El estratega argentino no se guardó nada sobre el asunto.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 9:36 p. m.
Ricardo Gareca ha perdido cuatro de sus últimos juegos con Chile antes de jugar con Colombia
Ricardo Gareca, director técnico argentino. | Foto: Getty Images

En entrevista en vivo con el Vbar de Caracol Radio, Ricardo Gareca habló sobre el fútbol profesional colombiano y señaló que, por el momento, no ha recibido ofertas para dirigir.

No tengo nada como para decirles concreto. Desde lo que les he podido decir, si he recibido algunas propuestas de Colombia, por el momento no”, aseguró el argentino.

utbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El entrenador de la seleccion chilena Ricardo Gareca es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/06/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Chile vs Argentina. 2026 FIfa World Cup qualifiers. Chile�s head coach Ricardo Gareca is pictured during a 2026 Fifa World Cup qualifier match against Argentina at the National stadium in Santiago, Chile. 05/06/2025 Felipe Zanca/Photosport (Photo by FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
Ricardo Gareca cuando entrenaba a Chile. | Foto: Photosport via AFP

Luego, aprovechó para mencionar que antes de llegar a la selección de Chile, de la cual ya salió, tuvo la posibilidad de ir al América de Cali, equipo en el que como jugador supo dejar una importante huella. El asunto no se dio porque Gareca ya le había dado el sí a la escuadra austral.

“Lo que pasa es que ya tenía la palabra con la selección chilena. En el momento que me llamó la gente del América ya había contestado que sí, en caso de que ellos quisieran contratarme (la selección de Chile). Eso fue lo que pasó, nada más”, dijo.

Contexto: David González bajó de la nube al América de Cali: confesó si ya piensan en el 2026

Después, Gareca fue consultado sobre si en enero de 2026 podría venir a Colombia a entrenar, por ejemplo, al América. Dejó claro que se puede dar su arribo al suelo cafetero.

“Yo ahora estoy con algunos emprendimientos personales aquí en Argentina. Por este tiempo he decidido no trabajar por el hecho de que tengo cosas postergadas. Entonces, ahora que tengo este tiempo, voy a tratar de aprovecharlo. Todo lo que tiene que ver con el año que viene, la idea es empezar a trabajar. Si se da en Argentina, será en Argentina, si se da en Colombia, será en Colombia, si se da en otro lugar, no tendría ningún problema”, expresó.

Gareca tenía como prioridad continuar el proceso al frente de los incas
Gareca cuando estaba en Perú. | Foto: AFP

Si Ricardo Gareca, en enero, llega al conjunto ‘escarlata’, sacudiría al FPC, porque el club caleño ya contrató al director técnico David González y le tendría que interrumpir su contrato.

“Guardo un gran cariño por la institución. Es una institución, supongo yo, que uno siempre tiene la posibilidad de poder llegar en cualquier momento. Lo único que me interesa es no generar ningún conflicto, ningún problema en nada. Es un club que quiero, por supuesto”, señaló sobre América.

Por último, respondió si entrenaría a Atlético Nacional de Medellín. “Por Nacional tengo un gran respeto, porque es un grande, sin lugar a dudas. Me siento muy identificado con América, por supuesto. Es una decisión que llegado el momento se podría llegar a ver. En este momento tengo la cabeza puesta en los emprendimientos que tengo. Una vez salido de esto, veremos qué propuesta puedo llegar a tener”, sentenció.

