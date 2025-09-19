América de Cali ocupa la posición 20 de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-II, tras 10 fechas jugadas.

Su arranque en el rentado local ha sido sumamente pobre, lo que derivó en la destitución de Gabriel Raimondi para traer a David González.

Dicha decisión fue sumamente criticada de la hinchada, pues el ahora entrenador de los rojos había sido sacado de Millonarios por malos resultados.

David González (izq.) dirige uno de sus primeros entrenamientos con el América de Cali. | Foto: X de @AmericadeCali

A pesar de eso, la familia Gómez, la cual toma las decisiones en los escarlatas, siguió al frente con su idea de sumar al exportero convertido en entrenador.

Hasta la fecha, González lleva un par de partidos dirigidos con los rojos, donde no ha logrado ganar.

Fue derrota en su debut ante Fortaleza y empate ante Atlético Bucaramanga en el transcurso de la presente semana.

Al contar con 7 puntos de 30 posibles, las cuentas empiezan a hacerse para saber si le alcanzará o no en busca de la clasificación.

Matemáticamente, las posibilidades siguen, pero deberá existir una reacción desde la próxima jornada para que se dé el milagro escarlata.

En vísperas al juego de este viernes, ante Once Caldas, desde las 8:30 p. m., el entrenador rojo fue sincero sobre a lo que apunta con América de Cali.

“Tenemos 10 partidos y quiero ganar los 10, es lo que vamos a intentar”, dijo con dudas de poder lograrlo en las fechas que faltan.

Sobre la forma en la que piensan afrontar los juegos que les restan, dijo: “Vamos a jugar contra cada rival y en cada ciudad como si estuviéramos en el Pascual para empezar a sumar”.

Siendo realista de lo que vive actualmente, el entrenador bajó de la nube al América, al señalar que será partido a partido cómo determinarán si ya es mejor pensar en 2026.

“No me puedo quedar pensando que necesito más de 20 puntos, sabiendo que los más importantes son los tres puntos que vienen en cada partido”, apuntó.

Sobre el plantel que actualmente tiene a su disposición, González vislumbra que empezaron a “recolectar información, a hacer radiografías de muchas cosas, de todos los lados”.

⚽🔴🎙️ "Independiente de la situación es una institución enorme, con toda la historia y los títulos que lo respaldan", David González, técnico de América.#DespiertaWIN pic.twitter.com/ESe2yYOwLB — Win Sports (@WinSportsTV) September 19, 2025

“Lo que hemos podido entender del proceso inmediatamente anterior con el profesor Raimondi es que se trabajaba muy bien, no hemos tenido queja alguna”, resaltó de lo hecho por su anterior colega.

Justificando lo que pudo pasarle al anterior cuerpo técnico, apuntó a que los tiempos de trabajo fueron cortos.

“Desde que él (Raimondi) llegó, tuvo partidos cada tres días, no pudo entrenar nada. Esto viene desde atrás, hay momentos en los que a los equipos los agarran picos de acondicionamiento”, comentó.

Aunque para González y los suyos sea una situación similar, este cree poder revertir lo que está pasando América.

“Nosotros venimos a hacernos cargos de lo bueno y de lo no tan bueno, depende de mí y de mi cuerpo técnico revertir las situaciones que pensamos se deben mejorar”, concluyó.