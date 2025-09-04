Técnico que suena para América de Cali confesó si están cerca del acuerdo: “Es mejor”

Gustavo Quinteros era el nombre al que parecía estar apuntando la directiva de América de Cali, en cabeza de Tulio Gómez y Marcela, su hija y presidenta del club.

Dicho entrenador sonó en los últimos días como el candidato oculto que tenía la cúpula roja, pero parece que después de las declaraciones del argentino, todo se ha caído.

En una charla durante este jueves con ESPN, al estratega le fue preguntado si tuvo contactos con Boca Juniors.

“No hubo ningún contacto”, dijo de entrada en el programa F90.

Posterior a esto, pero sin mencionar a ningún onceno, fue que confesó: “Tuve contactos con otros clubes, del exterior”.

Aunque le hayan intentado convencer, el entrenador tiene claro sus objetivos: “He privilegiado el momento. La parte deportiva”.

Además de eso, Quinteros considera que los procesos que ya estén en marcha no pueden ser asumidos por él.

América de Cali ya va por la fecha 10 en Liga BetPlay, lo que reafirma que no es de su interés acordar la llegada a Colombia.

“Para iniciar un proceso es mejor empezar desde una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas”, sentenció.

Gustavo Quinteros, técnico argentino que fue campeón en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador

“Difícil cambiar una idea de juego”, agregó a los ideales que parece tener bien marcados para iniciar un proceso.

Para terminar, dejó casi entrever que salir de su país no es prioridad, y que espera poder firmar en diciembre con algún club del sur del continente.

“Sinceramente, esperar un buen proceso. En otro equipo grande dándole prioridad al fútbol argentino”, acabó apuntando sobre su futuro.

No llegó a buen puerto

Al América de Cali se le complican los planes que tendría después de lo dicho por el argentino Quinteros.

Según lo había dado a conocer hace unos días el periodista, Felipe Sierra: “Gustavo Quinteros (60) es el ‘Plan A’ de América”.

Además de eso, se mencionaba que lo llevaban de manera cautelosa entre las directivas rojas para cuidar el negocio.

“El DT argentino está en diálogos y es el “tapado” de la dirigencia", sumaban diciendo.

Al parecer, lo que se deseaba era buscar: “aclarar posturas pronto: importante el proyecto deportivo y la parte económica”.

Para terminar, Sierra le reconocía lo logrado por el de 60 años y decía que era “el favorito”: ”Campeón en Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia”.

¿Se reactiva David González?

Ante una caída que parece inminente del negocio con Quinteros, resurgen las chances de que David González tome el proceso americano.

El exentrenador de Millonarios permanece sin trabajo desde su salida hace un par de fechas en medio de la Liga 2025-II.

David González tuvo un paso desafortunado por Millonarios

Será cuestión de días para que se sepa cuál será la decisión de la dirigencia escarlata para el remate del Torneo Finalización y Copa.

Durante la noche del miércoles, América jugó y pudo ganar ante Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero.