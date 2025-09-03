Suscribirse

América de Cali, sin técnico en propiedad, pero resucitando en Copa BetPlay: golpe al Bucaramanga

La mecha sonríe después de varios partidos, a la espera de un técnico oficial. El leopardo la pasa mal.

Redacción Deportes
4 de septiembre de 2025, 12:28 a. m.
América de Cali vs. Bucaramanga por la vuelta de octavos de final en Copa BetPlay.
América de Cali vs. Bucaramanga por la vuelta de octavos de final en Copa BetPlay. | Foto: Izq: prensa América / Der: prensa Bucaramanga.

No la tenía fácil, pero América de Cali respondió a la altura. Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, recibió al Bucaramanga por la vuelta de octavos de final de Copa BetPlay. La mecha ganó 2-0 en el Pascual Guerrero (global 2-1) y clasificó a cuartos.

La ida, en el estadio Américo Montanini de la ciudad bonita, había quedado 1-0 a favor del leopardo. Ese día (27 de agosto) Luciano Pons anotó el único tanto del compromiso, sobre los 16′ del primer tiempo.

En la tarde-noche de este miércoles, el cotejo entre escarlatas y leopardos se definió en el primer tiempo. Un gol en contra de José García a los 11′, y una anotación de Andrés Mosquera Guardia sobre los 44′, sentenciaron el 2-0 definitivo en la sucursal del cielo.

Graterol, portero titular de América ante Bucaramanga.
Graterol, portero titular de América ante Bucaramanga. | Foto: Prensa América de Cali.

América respira, pues viene de días álgidos. No tiene técnico en propiedad tras la salida de Gabriel Raimondi, por lo que este miércoles a la mecha la dirigió uno de sus ídolos: Alex Escobar, quien está como interino.

Al frente, Leonel Álvarez sumó otra eliminación más como técnico de Bucaramanga. Ya había quedado fuera de Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro, por lo que la única competencia en la que sigue con vida es la Liga BetPlay.

Es cierto que Bucaramanga trató de empatarle al América en Cali, pero no fue efectivo. De hecho, sobre los 83′ quedó peor parado y su referente, Fabián Sambueza, salió expulsado.

Así las cosas, América de Cali ahora se enfrentará contra Junior de Barranquilla en los cuartos de final de Copa BetPlay. El tiburón viene de eliminar a Atlético de Cali en la ronda de octavos de final.

América de Cali celebra ante su público.
América de Cali celebra ante su público. | Foto: Prensa América de Cali.

Datos generales del América de Cali vs. Bucaramanga por Copa BetPlay

  • Marcador final: América de Cali 2 - 0 Bucaramanga (global 2-1)
  • Fecha: 3 de septiembre de 2025 (vuelta de octavos de final en Copa BetPlay)
  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Árbitro central: Álvaro Meléndez
  • Alineaciones:

América de Cali:

Bucaramanga:

Contexto: América de Cali le busca plan B a Juan Cruz Real: contrataría a reconocido técnico colombiano

Tanto América como Bucaramanga ya se concentran en sus próximos partidos ligueros. Por el lado escarlata, tendrá clásico ante Deportivo Cali, en el Pascual Guerrero, por la fecha 10 de la competencia.

Bucaramanga, por su parte, recibirá a Alianza FC, en el Américo Montanini, por la misma décima fecha. El leopardo quiere mantenerse en los ocho, mientras América busca dejar de ser colero en Liga BetPlay.

En cuanto al posible nuevo técnico de América de Cali, los próximos días serán claves. Rumores de la prensa afirman que Juan Cruz Real estaba listo, pero el malestar de la hinchada por redes frenó su contratación.

