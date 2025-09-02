América de Cali le busca plan B a Juan Cruz Real: contrataría a reconocido técnico colombiano

La salida del técnico Gabriel Raimondi, del América de Cali, ya es un hecho. Así lo dio a conocer el propio club escarlata por medio de sus redes sociales, en un comunicado oficial, dando por terminado un muy corto proceso.

Ahora la expectativa está puesta. ¿Quién será el nuevo entrenador de América de Cali? Primero vincularon el nombre de un viejo conocido: Juan Cruz Real, campeón con la mecha en 2020. Sin embargo, las horas fueron pasando y apareció otro posible candidato.

Se trata de David González, de 43 años, que viene de dirigir a Millonarios, Tolima y Medellín en el último tiempo. Así lo informó el periodista Felipe Sierra, por medio de su cuenta de X, en la noche del lunes 1 de septiembre.

“América entabla negociaciones con David González (43) y avanzan en el proceso. Empieza a tomar fuerza su nombre y los números conversados gustan en la dirigencia escarlata. Es uno de los nombres que más tomó fuerza en el transcurso del día”, fue la información entregada por Sierra.

🚨 #América entabla negociaciones con David González (43) y avanzan en el proceso. Empieza a tomar fuerza su nombre y los números conversados gustan en la dirigencia ‘escarlata’ 🔴



👀 Es uno de los nombres que más tomó fuerza en el transcurso del día pic.twitter.com/vHonVln6D8 — Pipe Sierra (@PSierraR) September 2, 2025

Numerosos comentarios se han dado al respecto, pues González se ha convertido en uno de los entrenadores más mediáticos del FPC. Sea él o quien decida la dirigencia de América, que debe llegar al banco técnico, tendrá la dura tarea de sacar al club de la crisis deportiva en la que se encuentra.

Raimondi deja a América como colero parcial de la Liga BetPlay 2025-ll, tras siete partidos jugados, con cinco puntos de 21 posibles. Cayó eliminado en octavos de final de Copa Sudamericana ante Fluminense, y va perdiendo en la ida de Copa BetPlay ante Bucaramanga (1-0).

Gabriel Raimondi se marcha con malos números de América de Cali. | Foto: Captura Dimayor

América aclaró, en comunicado oficial, que “de manera interina, el plantel estará a cargo del profesor Alex Escobar, como director técnico. Sus asistentes serán Carlos Hernández y Harold Viáfara”

Las próximas horas serán cruciales en cuanto al tema. Por ahora, la expectativa se mantiene y los nombres que suenan generan ruido en la hinchada escarlata, que completa casi cinco años sin ser campeona.

¿David González es la solución para América?

González estuvo al mando de Millonarios durante el primer semestre de 2025. Llegó con vida hasta la última fecha de cuadrangulares, siendo favorito, pero Santa Fe le dio la estocada final y le arrebató el cupo para disputar la estrella contra Medellín.

El arranque de la Liga BetPlay 2025-ll no fue bueno en Millonarios, y tras una protesta de los hinchas, González fue apartado del cargo. Su último partido dirigido fue el 20 de agosto ante Unión Magdalena en Bogotá (perdió 2-1).

Vinculan a David González para llegar al América de Cali. | Foto: Colprensa