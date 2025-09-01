América confirmó lo de Gabriel Raimondi: la decisión ya está tomada y no tiene marcha a atrás

América de Cali hizo oficial la salida del director técnico argentino Diego Gabriel Raimondi. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional”, indicó la institución.

Gabriel Raimondi no pudo encaminar al América a una buena situación a nivel de resultados. El estratega quedó eliminado ante Fluminense de Brasil de la Copa Conmebol Sudamericana.

“Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, añadió el equipo.

Alex Escobar, de manera interina, se encargará de la dirección técnica de la escuadra ‘escarlata’. Los hinchas esperan que en el futuro cercano América logre levantar la cabeza.

“De manera interina, el plantel estará a cargo del profesor Alex Escobar, como director técnico. Sus asistentes serán Carlos Hernández y Harold Viáfara”, se agregó en el comunicado.

América finalizó señalando que en los próximos días se anunciará el nuevo cuerpo técnico que llegará al banquillo. El principal reto es meter al plantel entre los ocho primeros de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

“En los próximos días anunciaremos el nuevo cuerpo técnico que asumirá la dirección de nuestro proyecto deportivo en la presente temporada”, terminó el club.

Uno de los nombres que más ha sonado en el América de Cali, para llegar a tomar el rol, es el entrenador Juan Cruz Real, quien, de hecho, ya sabe lo que es quedar campeón con el equipo.

Sin embargo, la opinión entre los hinchas, sobre Real, está dividida. Habrá que esperar si termina arribando Juan Cruz. Entre otras cosas del ‘escarlata’, en la ventana para contratar a jugadores libres, la institución hizo movimientos importantes.

Fueron tres los jugadores contratados en el remate del más reciente mercado de fichajes. Estos son el defensa central Nicolás Hernández, el mediocampista defensivo Andrés Tello, el mediocampista ofensivo Andrés Felipe Roa y el experimentado centro delantero Adrián Ramos.