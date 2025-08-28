América de Cali oficializó bombazo en el mercado: “Bienvenido a la pasión de un pueblo”

América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, hizo oficial un bombazo en el mercado de fichajes. El club escarlata anunció la llegada del mediocampista Andrés Tello.

Tello, en 2015, fue fichado por Juventus de Italia y en este país, pasando por diferentes escuadras, estuvo varios años. Andrés ahora jugará en el rentado cafetero.

“¡Bienvenido a la pasión de un pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta”, indicó el club a través de su cuenta oficial de X.

Hay expectativa por lo que pueda ser el debut de Andrés Tello en América de Cali, que es dirigido por el argentino Diego Gabriel Raimondi, quien podría dejar la institución en los próximos días.

🇦🇹 ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta. 👹 pic.twitter.com/1AcU0N5WTY — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025

Algunos hinchas están ilusionados y esperanzados con el arribo de Andrés Tallo al platel profesional. Habrá que esperar para conocer si el mediocampista defensivo tiene un buen rendimiento en América de Cali.

“Bienvenido y ojalá llegue a aportar para salir de este bache futbolístico”; “Algo de luz al fondo del túnel”; “Dará alegrías”; “Bendiciones y que le vaya muy bien en el América”, indicaron algunos usuarios tras la publicación del anuncio.

Siguiendo con temas del conjunto, el periodista Steven Arce hizo referencia a la mala situación por la que está pasando. Mencionó al director técnico y a los directivos.

“Una pobreza en fútbol, en ideas. Desde el banco no se cae una sola opción para mejora de este equipo durante los 90 minutos en ninguno de los últimos partidos que ha jugado América (…) ¿Qué va a pasar? Por ahora nada, porque el técnico ha dicho en la conferencia de prensa que los directivos del equipo lo respaldan y renuevan su respaldo partido a partido”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.

América de Cali marcha en la casilla número 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay del segundo semestre del año con 5 puntos. Si el escarlata no se pone las pilas, corre el riesgo de quedarse sin la posibilidad de pelear por la estrella de diciembre.

Cabe mencionar que hace unos días América quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana ante Fluminense de Brasil.