América de Cali mete dos fichajes bomba de última hora: ambos provenientes de Europa

Poco y nada falta para que América de Cali esté presentando de manera oficial sus nuevos refuerzos para lo que resta del 2025.

Serán dos volantes, donde cabe resaltar de uno que llegó a la poderosa Juventus, de la Serie A de Italia.

A quienes se hace referencia es a Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, quienes permanecían libres tras la terminación de los vínculos con sus exequipos.

América de Cali anunciará sus dos fichajes de última hora. | Foto: Getty Images

Aunque resta el anuncio oficial de parte de las comunicaciones americanas, ya se informa que estos dos cumplieron de manera satisfactoria los exámenes médicos en la sede deportiva de Cascajal.

En las horas de la mañana de este jueves, todo lo relacionado con trámites debería firmarse, para luego darse la presentación al balompié de Colombia.

Perfil de los nuevos fichajes de América

Con 28 años, Tello vuelve al balompié colombiano tras un periplo extenso por el fútbol italiano. Allí vistió más de cinco camisetas en clubes como Juventus, Cagliari, Benevento, entre otros.

Para 2014 se dio su salida al fútbol profesional, siendo parte del Envigado. En la Cantera de Héroes jugó apenas 19 partidos y se fue hacia Europa.

Andrés Tello fue parte de Juventus a su llegada a Europa | Foto: Getty Images

A la hora de ver sus rendimientos, así como la conquista de títulos, se puede decir que no fue para nada desfavorable su trasegar por el Calcio.

Con ‘la Juve’ fue supercampeón de Italia en 2015. Para el año siguiente logró la Serie B con Cagliari y en la campaña 2019/2020 también lo hizo con Benevento.

En la última institución mencionada fue donde más participativo se le vio, dejando un balance de 155 partidos y 19 goles durante seis años.

En la campaña 2020/2021 jugó en la primera división del balompié italiano, pero luego volvieron a perder la categoría al punto de caer hasta la tercera.

Sobre citaciones a Selección Colombia hay que decir que fue Sub-17 y Sub-20, donde se le vio ser subcampeón del Sudamericano celebrado en Uruguay en durante 2015.

Canterano de Cali al América

Andrés Felipe Roa Estrada se le recuerda en el país por ser parte del ‘Kinder del Pecoso’ que le dio al Deportivo Cali el título de 2015.

En un cuadro plagado de jóvenes, este fue uno de los que más destacó después de sus pasos iniciales por Uniautónoma y Unión Magdalena.

Con los azucareros consiguió la estabilidad que lo llevó a estar allí por cuatro años, para en 2018 dar el salto hacia Huracán de Argentina.

Andrés Felipe Roa en su paso por Independiente de Argentina | Foto: Getty Images

En el balompié argentino con el Globo y después con Independiente de Avellaneda, el creativo se instaló por seis años donde jugó más de 100 partidos.

Con Argentinos Juniors también estuvo en 2022, pero ya sin la fuerza de los anteriores clubes que lo tuvieron en el sur del continente.

Por eso fue que para 2023 partió hacia Al-Batin F. C., donde jugó 15 partidos y después al Panetolikos de Grecia, su último club en donde estuvo 29 compromisos.