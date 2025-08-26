Destaparon que América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, llegó a un acuerdo con un jugador que estuvo en Juventus de Italia.

Se trata del mediocampista Andrés Tello. En 2015, Tello fue fichado por el equipo de Turín, un histórico de Europa. No logró afianzarse allí y vistió los colores de otras escuadras italianas.

Este miércoles 27 de agosto, Tello se realizará los análisis médicos. El anuncio es inminente, siempre y cuando los chequeos salgan de la mejor manera posible. Sería un buen fichaje para el club que es dirigido por el argentino Diego Gabriel Raimondi.

“Acuerdo verbal entre #América y Andrés Tello (28). El volante aceptó la oferta que hoy le presentó el conjunto ‘escarlata’ por 10 meses (hasta junio de 2026). El colombiano, que está desde 2015 en Italia, comenzará desde mañana los exámenes médicos en Cali”, contó Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

🚨 Acuerdo verbal entre #América y Andrés Tello (28). El volante acepto la oferta que hoy le presentó el conjunto ‘escarlata’ por 10 meses (hasta junio de 2026) 🔴



👀 El colombiano que está desde 2015 en Italia comenzará desde mañana los exámenes médicos en Cali pic.twitter.com/0BoQbbS0DO — Pipe Sierra (@PSierraR) August 26, 2025

Siguiendo con temas de América de Cali, el centro delantero Luis Ramos fue convocado por la selección de Perú a la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El conjunto inca se verá las caras con Uruguay a domicilio y luego tendrá que medir fuerzas con Paraguay en su propia casa. Habrá que esperar para conocer si Ramos ve minutos en ambos juegos.

🇵🇪 Nuestro atacante Luis Ramos hace parte de los convocados por @SeleccionPeru para disputar los partidos ante Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial de la FIFA 2026. ⚽👹 pic.twitter.com/7qAfK0tqwL — América de Cali (@AmericadeCali) August 25, 2025

Otro convocado en América de Cali fue el delantero, nacido en Buenos Aires, Rodrigo Holgado. Holgado no fue llamado por Lionel Scaloni a la selección de Argentina, sino a Malasia. Hace unos meses el equipo de este país ya lo había citado.

“Rodrigo Holgado fue convocado por la selección de Malasia para 2 partidos amistosos vs. Singapur y Palestina el 4 y 8 de septiembre”, reseñó sobre esto Nany Flórez, a través de su cuenta oficial de X.

🚨 Rodrigo Holgado fue convocado por la selección de Malasia para 2 partidos amistosos vs Singapur y Palestina el 4 y 8 de septiembre. 👀 No estará ante @ABucaramanga (3 sep) ni frente a @AsoDeporCali (7 sep).



📌Luis Ramos de @AmericadeCali también fue llamado por @SeleccionPeru pic.twitter.com/pmCDHtNgl0 — Nany Flórez (@NanyFlorezA) August 25, 2025

El 7 de septiembre, América, que quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Comebol Sudamericana, se va a enfrentar con Deportivo Cali y no podrá contar con Rodrigo Holgado.