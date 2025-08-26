Suscribirse

Destapan acuerdo de América con mediocampista que estuvo en Juventus: anuncio inminente

Este jugador tiene 28 años y estuvo un buen tiempo en el fútbol de Europa.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 1:05 a. m.
Este jugador firmaría con América.
Este jugador firmaría con América. | Foto: Redes América/Juventus

Destaparon que América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, llegó a un acuerdo con un jugador que estuvo en Juventus de Italia.

Se trata del mediocampista Andrés Tello. En 2015, Tello fue fichado por el equipo de Turín, un histórico de Europa. No logró afianzarse allí y vistió los colores de otras escuadras italianas.

Técnico campeón del FPC desmiente su llegada al América de Cali: "Nadie se ha comunicado"

Este miércoles 27 de agosto, Tello se realizará los análisis médicos. El anuncio es inminente, siempre y cuando los chequeos salgan de la mejor manera posible. Sería un buen fichaje para el club que es dirigido por el argentino Diego Gabriel Raimondi.

Acuerdo verbal entre #América y Andrés Tello (28). El volante aceptó la oferta que hoy le presentó el conjunto ‘escarlata’ por 10 meses (hasta junio de 2026). El colombiano, que está desde 2015 en Italia, comenzará desde mañana los exámenes médicos en Cali”, contó Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

Siguiendo con temas de América de Cali, el centro delantero Luis Ramos fue convocado por la selección de Perú a la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El conjunto inca se verá las caras con Uruguay a domicilio y luego tendrá que medir fuerzas con Paraguay en su propia casa. Habrá que esperar para conocer si Ramos ve minutos en ambos juegos.

Otro convocado en América de Cali fue el delantero, nacido en Buenos Aires, Rodrigo Holgado. Holgado no fue llamado por Lionel Scaloni a la selección de Argentina, sino a Malasia. Hace unos meses el equipo de este país ya lo había citado.

Rodrigo Holgado fue convocado por la selección de Malasia para 2 partidos amistosos vs. Singapur y Palestina el 4 y 8 de septiembre”, reseñó sobre esto Nany Flórez, a través de su cuenta oficial de X.

El 7 de septiembre, América, que quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Comebol Sudamericana, se va a enfrentar con Deportivo Cali y no podrá contar con Rodrigo Holgado.

América de Cali está ubicado en las últimas casillas de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. Si el ‘escarlata’ no se pone las pilas, se podría quedar fuera de la fiesta de los ocho y se perdería la opción de llegar a pelear la estrella de diciembre.

América de CaliJuventusmercado de fichajesFichajesfpcColombiaLiga Betplay

