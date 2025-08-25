Suscribirse

Selección convocó a figura del FPC: se perderá un partidazo de la Liga BetPlay

Este jugador es delantero y se dice que es pretendido por Talleres de Argentina.

Redacción Deportes
25 de agosto de 2025, 11:48 p. m.
Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-l.
Jugador del FPC es convocado para fecha Fifa. | Foto: Mariano Vimos

El centro atacante Rodrigo Holgado, que milita en América de Cali y que es una de las figuras del fútbol profesional colombiano, fue convocado nuevamente por la selección de Malasia.

El jugador nacido en Buenos Aires no podrá estar con el ‘escarlata’ ante Atlético Bucaramanga por Copa BetPlay el día 3 de septiembre y se perderá el partidazo ante Deportivo Cali (el clásico vallecaucano) el 7 de septiembre.

La ida de Rodrigo Holgado a la selección de Malasia se suma a la partida del también delantero Luis Ramos, que fue citado por Perú para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de la Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Rodrigo Holgado fue convocado por la selección de Malasia para 2 partidos amistosos vs. Singapur y Palestina el 4 y 8 de septiembre”, reseñó la periodista Nany Flórez, a través de su cuenta oficial de X.

Rodrigo Holgado, hace varias semanas, cabe mencionar, fue llamado por Malasia y esto generó un verdadero revolcón en el FPC. Por esa situación, el mismo futbolista se pronunció en su momento.

Holgado alzó la voz porque el reconocido narrador de fútbol Eduardo Luis López dio su opinión sobre el llamado y la ida del centro delantero a la selección de Malasia.

“A mí, personalmente, la foto de Rodrigo Hogaldo, sonriente, yéndose a la selección de Malasia me incomodó. Yo no soy hincha, pero me pongo en la piel de los hinchas y digo ¿qué sintieron al ver su goleador? Sabiendo que (Luis) Ramos también se iba", dijo el narrador.

“¿No faltó algo de sentido de pertenencia del delantero?, ¿no quisiera ver el hincha decir ‘el que me paga me necesita’?, ¿Por qué no hacer el esfuerzo por la empresa que te dio la oportunidad?“, preguntó Eduardo Luis.

Tras esto, Pablo Sabbag, de la selección de Siria, comentó. “Edu te comento esta porque me pasó algo parecido. Para mí el problema está en que el torneo colombiano tiene que parar. No puede ser que uno como jugador tenga que escoger entre representar a su selección o al equipo donde está jugando”, indicó.

Después de esto se presentó el pronunciamiento de Holgado. “Buen comentario Pablo, pasa que no le conviene hablar de la liga a él, no tiene (emoji de huevo). Solo le sirve hablar mal del jugador y tratar de tirarle al América. Es periodista y existen estos mala leche, aparte de eso nunca jugó al futbol, no sabe lo que se siente”, manifestó.

SelecciónLiga BetplayfpcFútbol Colombiano

