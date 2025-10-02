Suscribirse

Tecnología

Sale a la luz uno de los métodos en que los estafadores hacen ‘proceso de selección’ para saber a qué persona atacar

Un reciente informe reveló cómo los ciberdelincuentes logran perfilar a quienes recibirán sus ataques fraudulentos.

Redacción Tecnología
3 de octubre de 2025, 12:34 a. m.
Un método poco conocido muestra cómo los delincuentes identifican datos personales y seleccionan a quién engañar.
Campañas de seguridad digital ponen en evidencia la forma en que los timadores filtran a las personas antes de estafarlas | Foto: Getty Images

Parece sorprendente cómo un simple mensaje de texto puede llegar a convertirse en la puerta para cometer fraudes en donde, avisos de deudas inexistentes, solicitudes para actualizar datos o falsas notificaciones judiciales, llegan a diario a miles de personas. Detrás de estas trampas hay un método que permite a los delincuentes digitales decidir a quién dirigir sus ataques.

En una campaña de sensibilización, la Policía Nacional de España advirtió que los ciberdelincuentes no actúan al azar, pues, en realidad, utilizan información disponible en la red para perfilar a las personas. Una de las técnicas más usadas es el llamado egosurfing, que consiste en buscar en internet los datos de un individuo y analizarlos para diseñar un fraude más convincente.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recuerda que cualquier rastro que se dejan en la red, como fotografías, publicaciones, opiniones o documentos oficiales, pueden ser aprovechados.

“Todo lo que compartimos en internet, incluso lo que otros difunden sobre nosotros, permanece allí y es accesible para cualquiera”, señaló el organismo.

Contexto: Ya no es por mensajes, ahora hacen llamadas para timar con falsas compras hechas con la tarjeta bancaria

Cómo revisar qué aparece de uno mismo

Hacer egosurfing no es un ejercicio reservado a especialistas, sino una práctica sencilla que cualquier persona puede realizar para protegerse, se trata de introducir en buscadores o redes sociales datos propios: el nombre completo, la combinación de apellidos, la ciudad donde se vive o incluso un número de teléfono, también es recomendable buscar direcciones de correo electrónico o postales.

Cada segundo cuenta tras abrir un enlace malicioso.
Las autoridades alertan sobre la estrategia que usan los estafadores para escoger a sus próximas víctimas en la red. | Foto: Getty Images

Google, a través de Google Alerts, ofrece la posibilidad de comprobar no solo resultados de páginas, sino también imágenes en las que se haya podido ser etiquetado. En redes sociales, en cambio, la revisión permite descubrir si se han creado perfiles falsos con información personal.

El INCIBE sugiere realizar esta verificación con cierta frecuencia y de ser posible, mantener la privacidad de las cuentas en plataformas digitales.

“Es una buena costumbre para detectar información que nunca debió publicarse o que alguien podría estar usando en nuestra contra”, advierte.

Constantemente, los estafadores buscan nuevas formas para poder engañar a sus víctimas, ante ello, revisar lo que se publica en internet se convierte en una medida básica de autoprotección.

La idea para protegerse no está en no compartir de más, sino en saber qué hay publicado sobre nosotros antes de que otros lo usen en nuestra contra.

