Ya no se contrata solo talento: se contratan valores

Las empresas llevan décadas perfeccionando sus herramientas para medir capacidades: pruebas, assessments, indicadores de desempeño. Y, sin embargo, los equipos siguen rompiéndose. No por falta de talento, sino por algo mucho más difícil de medir y, al mismo tiempo, más fácil de ignorar: la ausencia de valores compartidos.

La pregunta que está transformando silenciosamente el mundo corporativo ya no es quién es el más competente. La verdadera pregunta es con quién se puede construir sin fracturar la cultura.

Ahí es donde el empresariado y la psicología clínica empiezan a encontrarse. Esa convergencia se confirma cada vez que observamos un equipo cuyos muros se desmoronan y otro que, por el contrario, se mantiene en pie. La diferencia rara vez está en el conocimiento técnico; casi siempre está en la capacidad de compartir una visión de vida.

Que el éxito no te cueste la familia

Hoy, el nuevo pilar no es únicamente el conocimiento. Es la posibilidad de alinear valores entre líderes y equipos. Esa coincidencia se ha convertido en la estructura invisible que sostiene a una organización. Sin ella, la empresa se debilita.

Una empresa solo gana cuando su equipo está alineado con el líder, con su visión y con su metodología. Cuando esa conexión no existe, la fractura relacional y el colapso no son una posibilidad: son una consecuencia predecible. A veces, basta una sola persona decidida a imponer su visión individual sobre la visión colectiva para romper toda la estructura.

Por eso, el nuevo filtro para perfilar ya no es opcional. Es urgente.

Lo que las pruebas no miden

Durante décadas, el modelo corporativo tradicional tuvo una lógica aparentemente impecable: contratar al que más sabe. El conocimiento, la experiencia técnica y los resultados anteriores definían el valor de un candidato. Era un sistema claro, medible y, en apariencia, eficiente.

Hoy ese modelo muestra sus grietas. Y son grietas costosas.

Una empresa no es solo una estructura de ejecución; es, ante todo, un sistema relacional. Y los sistemas relacionales no se sostienen únicamente con competencia técnica, sino con coincidencia de valores.

La evidencia está en todas partes: gerentes de distintas áreas que no logran articular esfuerzos, equipos divididos en bandos, retención de información entre departamentos, personas que se defienden y se atacan en lugar de construir juntas. Dinámicas que destruyen ventas, bloquean objetivos y envenenan la cultura.

Todo eso ocurre porque las personas valoran cosas distintas y no existe un acuerdo más profundo que sus propios intereses individuales. Porque no comparten la forma de trabajar ni la visión metodológica. Porque piensan en el reconocimiento individual y no en el triunfo colectivo.

Y la verdad es contundente: en la vida, como en las empresas, se gana en relación con el apoyo de alguien más.

Por eso, la pregunta que está ganando terreno en los procesos de selección más avanzados ya no es cuánto sabe un candidato, sino desde qué valores construye sus decisiones. Y qué tanto coinciden esos valores con los de quienes lideran.

El error que nadie quiere admitir

Muchas organizaciones siguen intentando “alinear” a sus equipos después de contratarlos. Es un error costoso y, sobre todo, tardío.

La alineación no se impone. Se identifica desde el principio.

Cuando no existe coincidencia genuina en valores, los síntomas aparecen con una regularidad que ya debería resultar familiar: desgaste, conflictos recurrentes, falta de compromiso, rotación.

No porque las personas sean incapaces, sino porque no están en el entorno correcto para su forma de entender la vida.

Todo valor impuesto genera fricción. Quien no se identifica, difícilmente colabora. Quien no coincide, tarde o temprano se desconecta. Y cuando eso sucede, el problema no es de talento; es de diagnóstico.

De la exigencia a la sintonía

El modelo corporativo del siglo pasado tenía una palabra favorita: optimizar. Sacar el máximo rendimiento, a cualquier costo.

El modelo que está consolidándose hoy no ha abandonado la exigencia de resultados, pero ha incorporado una variable que antes se consideraba blanda y hoy se entiende como estratégica: la calidad del vínculo, que se afecta directamente por la sintonía o lejanía de valores en común.

Las empresas han aprendido, muchas veces a golpe de crisis, que la presión y la incertidumbre siempre llegan. Y en esos momentos, el talento no es suficiente. Lo que define la resistencia de un equipo es con quién se atraviesan las tormentas.

Bienestar, armonía, sintonía emocional, coincidencia en el estilo y filosofía de vida, no son concesiones gerenciales ni tendencias pasajeras de recursos humanos. Son variables de sostenibilidad organizacional.

El liderazgo que continúa siendo seguido

Este cambio también está redefiniendo la autoridad. Y lo hace de forma irreversible.

El liderazgo que se sostiene hoy no es el del cargo ni el del salario. Es el del reconocimiento humano. El del líder que representa, con coherencia, valores con los que otros pueden identificarse.

La cultura de una empresa no se escribe en un manual de convivencia. Se construye desde la filosofía de vida de quien lidera: lo que prioriza, lo que permite y lo que no negocia. Y eso, inevitablemente, termina convirtiéndose en la forma de operar del equipo.

Las personas no siguen resultados. Siguen coherencia.

La verdadera ventaja competitiva

Esto ha cambiado la forma de contratar. Y seguirá cambiándola.

La premisa que hoy reorganiza los criterios de selección en las organizaciones más avanzadas es simple: la vida es relacional, y el mundo empresarial también lo es.

El éxito depende menos del coeficiente intelectual colectivo, que de la comunidad que una empresa logra construir.

De ahí la importancia creciente de la psicología clínica en el mundo corporativo. Ya no como soporte emocional, sino como disciplina que redefine cómo se perfila y contrata talento.

Se crean nuevos parámetros de selección que van más allá del conocimiento técnico y se adentran en algo más determinante: la filosofía de vida del candidato.

¿Cómo piensa esta persona? ¿Qué valora? ¿Cómo se relaciona?

Porque los criterios con los que se vive son los mismos con los que se trabaja.

La integridad, la coherencia y la búsqueda de bienestar ya no son discursos aspiracionales. Son variables reales de decisión.

Hoy conviven en las organizaciones dos generaciones con lógicas distintas que necesitan reconciliarse. Una, con experiencia, estructura y trayectoria probada. Otra, que ya no pregunta si la empresa tiene renombre, sino algo mucho más incómodo para el statu quo: ¿Este candidato/líder me representa y yo lo represento?

Ese desplazamiento no es una moda. Es un cambio profundo en la relación entre las personas y el trabajo.

El auge ya no está en la cultura del más: más productividad, más exigencia, más horas. Está en la cultura del mejor: mejor alineación, mejor bienestar, mejores decisiones colectivas.

Las empresas que no logren ensamblar ambas visiones enfrentarán uno de los retos más costosos del sector en los próximos años.

Porque las organizaciones pueden tolerar diferencias en estilos, en ritmos y en formas de hacer. Lo que no pueden sostener son diferencias profundas en valores.

Es ahí, en ese terreno que no aparece en los informes de desempeño ni en los perfiles psicotécnicos, donde realmente se define si un equipo puede mantenerse en el tiempo.

Esa es la ventaja competitiva más difícil de copiar. Y también la más urgente de construir.

Laura María Molina Ayala, Psicóloga clínica y CEO de Balbal