Que el éxito no te cueste la familia

Las mismas habilidades que nos llevan a la cima profesional pueden convertirse en las herramientas más destructivas dentro de nuestras relaciones más íntimas. Una trampa silenciosa que pocos se atreven a nombrar.

Existe un club al que muy pocos pertenecen y que, paradójicamente, casi nadie comprende desde adentro: el de los hombres y mujeres de alto rendimiento. No basta con ser talentoso. Se requiere una combinación poco común de obsesión sostenida, capacidad de postergar la recompensa y una disposición casi instintiva a reinventarse. Son cualidades que se forjan con disciplina o se traen como una segunda naturaleza, pero, en cualquier caso, definen a quienes logran lo que otros solo imaginan.

El problema comienza cuando esas mismas cualidades cruzan la puerta de la casa.

Porque el ejecutivo que optimiza procesos en la oficina llega al hogar con el mismo manual. La conversación de pareja se convierte en una reunión de seguimiento; la crianza, en un proyecto de gestión del talento; la cena familiar, en un espacio para detectar imperfecciones. Sin notarlo, quienes son brillantes en el mundo vertical —ese donde hay jerarquías, metas, KPI y juntas directivas— intentan aplicar esa misma lógica en el mundo horizontal: el de los vínculos, las emociones y la intimidad.

Y ahí comienza el cortocircuito.

Los temas de conversación giran alrededor del trabajo. Las ausencias en reuniones familiares se justifican con el cansancio o la agenda. Y, mientras la persona de alto rendimiento evoluciona a gran velocidad, su entorno cercano —que avanza a otro ritmo— queda cada vez más lejos. Los puntos de encuentro se reducen, el lenguaje común se erosiona y lo que antes era complicidad se convierte en distancia.

Pero hay algo más profundo que la ausencia física: la presencia equivocada. Llegar a casa a dar órdenes, a señalar lo que se hace mal, a buscar la perfección donde debería haber flexibilidad es, quizás, la forma más sutil —y más dañina— de estar sin estar.

Cambiar de rol cuesta enormemente porque implica soltar una identidad que nos ha dado seguridad, reconocimiento y propósito. Pasar del guion de “mis ideas resuelven problemas” al de “no sé cómo manejar lo que siento” es una transición que pocos líderes se permiten. El ego profesional, entrenado para no fallar, se resiste.

Sin embargo, las herramientas que funcionan en la vida personal no son tan distintas: están invertidas. No se trata de demostrar experticia, sino de cultivar la escucha. No de poner el listón alto, sino de crear un ambiente donde el otro se sienta suficiente. No de corregir, sino de confiar y flexibilizar. La amabilidad sostenida —que no es debilidad, sino una estrategia de largo plazo— transforma los vínculos de manera más profunda que cualquier conversación directiva.

Ceder para ganar no es perder. Es una forma más sofisticada de influencia. El verdadero poder no está en imponer una visión, sino en crear las condiciones para que el otro baje la guardia y quiera moverse en la misma dirección. Quien cambia primero, cambia el contexto. Y eso, para alguien entrenado en el alto rendimiento, debería sonar familiar: es liderazgo.

Tal vez el verdadero desafío no sea alcanzar el éxito, sino evitar que ese éxito nos deje solos. Pocas victorias resultan tan costosas como aquellas que se consiguen a expensas de los vínculos. El reto de los hombres y mujeres de alto rendimiento no es aprender a ser mejores en lo que ya dominan, sino atreverse a ser principiantes en lo que más importa: el amor, la presencia y la conexión.

Laura María Molina Ayala, CEO de Balbal