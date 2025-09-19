Hay nuevo anuncio en la selección de Perú. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció este viernes, 19 de septiembre, e informó que Manuel Barreto será el nuevo director técnico encargado, hasta nuevo aviso, del equipo mayor.

Barreto estará a cargo del conjunto inca en los partidos amistosos Fifa de octubre y noviembre. La selección de Perú se medirá ante Chile y ante Rusia. La bicolor, como bien se sabe, no se clasificó para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

“El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la FPF, ha sido designado, de manera temporal, como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del presente año”, señaló la FPF.

Así como Perú va a jugar amistosos, la Selección Colombia, que sí se metió al Mundial 2026, disputará algunos duelos preparativos de cara al certamen orbital en cuestión.

Colombia vs. Perú por las eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

La selección de Perú tendrá a Manuel Barreto en el banco de suplentes para los compromisos mencionados. Los incas, simplemente, cumplirán con sus duelos amistosos y en el 2026 empezarán a planear las eliminatorias al Mundial 2030.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que, la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, continuó la FPF.

Colombia vs. Perú por eliminatorias. | Foto: Getty Images

“La FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”, sentenció.

En las eliminatorias sudamericanas al Mundial United 2026, la selección de Perú quedó en la casilla novena con 12 puntos, a 8 de Bolivia, que se aseguró en el repechaje.

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/av10Quf3vV — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 19, 2025

Perú deberá tener una reestructuración importante si quiere hacer un buen camino para estar en la fiesta de la Copa del Mundo 2030. Lo primero será el cambio generacional.