Selección anuncia nuevo técnico para amistosos antes del Mundial 2026: se “respalda al profesor”

El anuncio se dio a través de las diferentes plataformas de la federación.

19 de septiembre de 2025, 11:17 p. m.
Imagen del Colombia vs. Perú por Eliminatorias.
Hay nuevo anuncio en la selección de Perú. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció este viernes, 19 de septiembre, e informó que Manuel Barreto será el nuevo director técnico encargado, hasta nuevo aviso, del equipo mayor.

Barreto estará a cargo del conjunto inca en los partidos amistosos Fifa de octubre y noviembre. La selección de Perú se medirá ante Chile y ante Rusia. La bicolor, como bien se sabe, no se clasificó para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: ¿Cuánto le falta a Colombia para ser cabeza de serie del Mundial 2026? Estas son las cuentas

“El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la FPF, ha sido designado, de manera temporal, como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del presente año”, señaló la FPF.

Así como Perú va a jugar amistosos, la Selección Colombia, que sí se metió al Mundial 2026, disputará algunos duelos preparativos de cara al certamen orbital en cuestión.

Colombia vs. Perú por las eliminatorias al Mundial 2026.
La selección de Perú tendrá a Manuel Barreto en el banco de suplentes para los compromisos mencionados. Los incas, simplemente, cumplirán con sus duelos amistosos y en el 2026 empezarán a planear las eliminatorias al Mundial 2030.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que, la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, continuó la FPF.

Colombia vs. Perú por eliminatorias: así quedó la tabla de posiciones.
“La FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”, sentenció.

En las eliminatorias sudamericanas al Mundial United 2026, la selección de Perú quedó en la casilla novena con 12 puntos, a 8 de Bolivia, que se aseguró en el repechaje.

Perú deberá tener una reestructuración importante si quiere hacer un buen camino para estar en la fiesta de la Copa del Mundo 2030. Lo primero será el cambio generacional.

Todavía no aparecen muchos jugadores nuevos y sobre todo, jóvenes. El cambio generacional, sumado a un buen proyecto deportivo con un director técnico, sea Manuel Barreto u otro, va a terminar significando mucho en el equipo inca. Habrá que esperar para conocer si Barreto se logra atornillar al cargo.

