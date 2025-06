América de Cali se quedó sin delanteros por culpa del parón internacional. Luis Ramos fue convocado por Perú y Rodrigo Holgado recibió la llamada de la selección de Malasia para un partido de eliminatorias a la Copa Asiática contra Vietnam.

Aunque en el conjunto escarlata hicieron la gestión para que el argentino no se fuera, su decisión se tomó rápidamente y ya llegó a unirse a la concentración de cara al duelo del próximo martes 10 de junio.

La convocatoria de Holgado por Malasia ha generado gran polémica entre la hinchada de América y el periodismo deportivo, donde cuestionan que se haya ido en plenos cuadrangulares semifinales.

Uno de los periodistas que lo criticó fue Eduardo Luis, reconocido narrador colombiano, quien publicó un video a través de sus redes sociales hablando sobre la controversial situación.

“A mí, personalmente, la foto de Rodrigo Hogaldo, sonriente, yéndose a la selección de Malasia me incomodó. Yo no soy hincha, pero me pongo en la piel de los hinchas y digo ¿qué sintieron al ver su goleador? Sabiendo que Ramos también se iba", declaró.

Eduardo Luis, preguntó: “¿No faltó algo de sentido de pertenencia del delantero?, ¿no quisiera ver el hincha decir ‘el que me paga me necesita’?, ¿Por qué no hacer el esfuerzo por la empresa que te dio la oportunidad?“.

“Aquí faltó amor por el club, en mi opinión, con todo respeto. Un poquito de sentido de pertenencia”, sentenció.

Así le respondió Holgado

La opinión de Eduardo Luis desató múltiples comentarios en redes sociales y provocó que hasta jugadores profesionales le respondieran.

El primero de ellos fue Pablo Sabbag, delantero colombiano que juega para la selección de Siria. “Edu te comento esta porque me pasó algo parecido. Para mí el problema está en que el torneo colombiano tiene que parar. No puede ser que uno como jugador tenga que escoger entre representar a su selección o al equipo donde está jugando”, indicó el barranquillero.

“Ir a la selección, sea cual sea, es una felicidad impresionante y una oportunidad increíble que muy pocos jugadores llegan a tener. Representar a un país es un sentimiento inigualable”, completó Sabbag.

Horas después llegó la esperada reacción de Holgado, que no se quedó con nada. “Buen comentario Pablo, pasa que no le conviene hablar de la liga a él, no tiene (emoji de huevo)”, dijo inicialmente.

“Solo le sirve hablar mal del jugador y tratar de tirarle al América. Es periodista y existen estos mala leche, aparte de eso nunca jugó al futbol no sabe lo que se siente”, completó el delantero argentino que jugará con Malasia.

🙈🙊😱 La respuesta de Rodrigo Holgado, delantero de @AmericadeCali a Pablo Sabbag, ex Deportivo Cali que se encuentra en Corea, a la publicación de Eduardo Luis en Instagram sobre el tema de su ida a la Selección de Malasia 🇲🇾



🤔 ¿Qué piensan? Para mí, todo es respetable. pic.twitter.com/FIzo9QTTQG — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) June 4, 2025

Cabe recordar que América juega este miércoles frente al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero y lo tendrá que hacer con varias bajas sensibles, entre ellas la de Ramos, Holgado y el lesionado Juan Fernando Quintero.

Juanfer también estaba convocado por la Selección Colombia, pero una distensión en la rodilla izquierda le impidió acudir al llamado de Néstor Lorenzo.