Figura de América fue convocado a selección: noticia sorprende en el FPC antes de cuadrangulares

“La clave de la victoria fue tener paciencia, no había sido sencillo en el primer tiempo. Tuvimos unas situaciones raras donde no convertimos, pero buscamos por todo lado y abrimos una defensa que estaba trabajando bien y llegó el gol y el partido se hizo más sencillo, a pesar de que Unión tuvo un par de ocasiones”, añadió.

“Me dejó contento la victoria, creo que en el juego no tuvimos los mejores partidos. No sé si el desgaste se sintió y hubo mucha imprecisión. Hay que mejorar porque vienen partidos decisivos y rivales fuertes. Hacer los goles es lo más difícil y hay que trabajar en ese aspecto para no dar ventaja”, sentenció.