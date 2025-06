América vs. Junior: fecha, hora y TV para ver en vivo por cuadrangulares de Liga BetPlay

“Era un partido que no se podía perder, porque arrancar con cero en un grupo parejo es darse a muchas ventajas y tuvimos la suerte de lo de Aguerre para convertir. América trató de ir y nos faltó un poco de chispa en ataque, no estuvimos finos”, firmó ‘Polilla’.

“Hasta que no haya un diagnóstico no diré nada, pero esperemos que no sea nada importante no solo por la Selección o América, sino por él, es un gran jugador”, sumaba.