Sancionan al árbitro del Santa Fe vs. Millonarios: se conoció el duro castigo que pagará

Analistas dan veredicto al penal no pitado en el Santa Fe vs. Millonarios: esto dicen y arde polémica

Carlos Ortega, descartado

Polémica amarilla a Llinás

“El VAR llamó bien al árbitro Ortega para la roja de Llinás del embajador por la agresión sin balón a Torres en la cabeza. Pero el juez no le hizo caso, era roja . Ortega, como estaba iniciando el juego, no se quiso complicar”, dijo el analista arbitral, José Borda.

El periodista Carlos Antonio Vélez coincidió con esa apreciación. “Lo del árbitro fue tenaz. Lo de Llinás, empezando el juego, es expulsión y lo llamó el VAR, ‘venga, esto es expulsión’. Eso es juego brusco, grave, y Ortega por acomodarse , por no dejar con 10 a un equipo de entrada, entonces dice que no hay la suficiente intensidad, que la hay, pero es roja”, sentenció.

“Y lo de Marimón, no me vengan con cuentos chimbos, que ‘viene del zapato, que el movimiento’. No, está sacando ventaja. Es un penalazo. El árbitro interpreta la cosa de manera acomodada y no pita el penal que debió sancionar”, completó Vélez.