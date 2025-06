Analistas dan veredicto al penal no pitado en el Santa Fe vs. Millonarios: esto dicen y arde polémica

Todo Independiente Santa Fe terminó reclamándole al árbitro Ortega, y ante la duda, pues la mano sí existió pero debía determinar si daba para penal, el equipo VAR (Ricardo García, Lisandro Castillo) llamaron al central a revisarla en el monitor. El colegiado miró la acción, pero determinó que no era pena máxima y terminó el juego.

⚽🧐¡El árbitro tras la revisión en el VAR decretó que no era penal a favor de Santa Fe! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/VbIHW4KZNJ

Expertos opinan al respecto

Un reconocido analista arbitral en redes sociales (El Var Central Andrés), quien constantemente da sus conceptos sobre polémicas, afirmó que Ortega acertó al no darle el penal a Independiente Santa Fe.

“Carlos Ortega acertó en su decisión de no marcar penal pero vale la pena que se comprenda el por qué de ella. En este video les dejo la explicación completa de la jugada”, afirmó la cuenta referenciada.

Otro reconocido analista arbitral, José Borda, también usó sus redes sociales para referirse a la acción. Él también coincide en que no era penal para Santa Fe, y dejó su explicación clara: “ La posición de la mano de Marimón es justificable porque el balón viene de su pie y se da por movimiento natural del cuerpo al querer sacarlo del área”. Eso sí, añadió que el arbitraje de Ortega, a lo largo de los 90′, fue incorrecto.

Carlos Ortega en el Santa Fe vs. Millonarios por Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Opiniones divididas

El reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez , también opinó sobre la polémica acción. Para él, no es tan clara la determinación y expuso sus puntos por medio de su cuenta de X.

“Dicen que Ortega será juez en el Mundial. Que Dios nos ayude. ¿Esta es una posición natural del brazo y la mano? ¿Esta es una postura acorde con la pirueta que el jugador debe hacer para rechazar? ¿Esa posición del brazo no está agrandando el tamaño del cuerpo?”, afirma Vélez.

Y añade: “No me digan más que la pelota viene de no se qué o no sé quién. Matriz de la interpretación es si esta es posición natural o anti natural… ¡Punto!”.