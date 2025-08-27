Deportes
Bucaramanga alarga el infierno de América de Cali, ahora en Copa BetPlay: crisis es inminente
Los leopardos tienen la ventaja de cara al juego de vuelta, y dejan en jaque la continuidad del técnico de América.
Este miércoles, 27 de agosto, se jugó la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025, entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, en el estadio Américo Montaini.
Se trata de un verdadero golpe a la mecha, en sus aspiraciones por seguir con vida en la competencia. Los leopardos se impusieron 1-0 con un tanto de Luciano Pons (16′).
La vuelta será el miércoles 3 de septiembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. América con la obligación de darle vuelta y salir a buscar el partido; mientras Bucaramanga querrá aguantar su ventaja o ampliarla.
Datos generales del partido
- Marcador final: Bucaramanga 1 - 0 América de Cali
- Fecha: 27 de agosto de 2025 (ida de octavos de final en Copa BetPlay)
- Estadio: Américo Montanini
- Alineaciones:
Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, José García, Carlos De Las Salas, Gustavo Charrupí, Aldair Zárate, Fabián Sambueza, Faber Gil, Kevin Londoño, Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.
América de Cali: Joel Graterol; Brayan Correa, Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra, Ómar Bertel; Josen Escobar, Kener González, Rafael Carrascal; Yerson Candelo, Dylan Borrero, Yojan Garcés. DT: Gabriel Raimondi.
Bucaramanga sigue levantando
Tras sus participaciones en torneos internacionales, Atlético Bucaramanga se concentró en las competencias locales. Leonel Álvarez y sus dirigidos ven con buenos ojos brillar en Liga y Copa BetPlay.
Ya dio el primer paso, en octavos de copa, y le ganó a América por la ida. Respecto a liga, marchan en el noveno puesto de la tabla con 10 puntos en seis juegos, es decir, tienen aún dos partidos pendientes.
Antes de jugar la vuelta de copa contra América, Bucaramanga deberá visitar al Pereira. El leopardo jugará en contra del técnico que lo sacó campeón en 2024-l: Rafael Dudamel (30 de agosto).
América de Cali se cae a pedazos
Eliminado en octavos de Sudamericana, antepenúltimo en Liga BetPlay y con derrota en la ida de octavos de Copa Colombia, la continuidad del técnico Gabriel Raimondi en la mecha es un completo misterio.
Los diablos rojos viven contrastes muy marcados. En el primer semestre de 2025 terminaron como líderes del todos contra todos, y aunque en cuadrangulares no se pudieron ratificar, clasificaron a playoffs de Sudamericana.
Eso sí, tenía una nómina distinta. Entre los nombres figuraban Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, quienes ahora se desempeñan en el fútbol argentino para River Plate y Racing, respectivamente.
El técnico era Polilla Da Silva, y en su salida asumió Raimondi. ¿Revertirá la situación el técnico de América de Cali? Las próximas semanas serán claves.