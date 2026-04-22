Cambiaron la estratificación en Bucaramanga: así se definió su estrato, que cambia el valor de su predio y los servicios

Hace unas semanas, el país vivió jornadas de manifestaciones a nivel nacional por el incremento en el avalúo catastral de los predios. El departamento de Santander fue una de las regiones más impactadas por las protestas; los bloqueos en las vías de acceso al aeropuerto generaron pérdidas millonarias para Bucaramanga.

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Ante la polémica por los cambios en la estratificación socioeconómica de Bucaramanga, la Alcaldía le aclara a la ciudadanía cómo funcionó el proceso y qué pasará con los barrios de la ciudad.

La Alcaldía de Bucaramanga, liderada por Cristian Portilla, le explicó a la ciudadanía lo que se viene en la estratificación de sus barrios. Foto: Jonatan Hurtado Hernández

Se trató de un proceso técnico que inició años atrás y ahora entra en su fase de implementación. La Alcaldía fue enfática en señalar que no habrá un cambio generalizado en los estratos, ya que el estrato no va a depender de la zona, sino de su predio.

En Bucaramanga, hubo predios que sí subieron y otros que bajaron su estrato. Sin embargo, esto se debe a los cambios en la metodología de estratificación.

Se trata de una nueva metodología nacional definida por el DANE, que dejó de clasificar por zonas o barrios y pasó a hacerlo por predios individuales. Es decir, ahora pueden existir viviendas con estratos diferentes dentro de un mismo barrio.

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El proceso de identificación se llevó a cabo desde 2020 y fue hasta 2025 que se culminó. El estudio tiene en cuenta variables como la condición de la vivienda, el entorno urbano y el acceso a servicios públicos.

Según las cifras de la Alcaldía, el 97,6 % de los predios mantuvo su clasificación, el 1,1 % de los predios redujo su estrato y el 1,2 % lo incrementó. Es decir, la gran mayoría de los barrios de Bucaramanga no verá alteraciones en su nivel socioeconómico.

Consecuencias para la ciudadanía y cómo saber si su predio cambió de estrato

La revisión general fue adoptada mediante un decreto municipal y entró en vigencia el 1 de enero de 2026, convirtiéndose en la base oficial para la facturación de servicios públicos en la ciudad. A partir de ese momento, las empresas prestadoras comenzaron a aplicar los nuevos datos en los recibos de los usuarios.

Desde el 1 de enero inició la medida. Foto: Foto 123rf

Además de los servicios públicos, esto impacta en el avalúo catastral de este año y, en consecuencia, el valor del impuesto predial.

Para los ciudadanos que no saben si los impactó este cambio, la Administración Municipal mantiene a disposición los siguientes canales institucionales para solicitar información oficial: