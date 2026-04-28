Colombia se prepara para marchas este 1 de mayo: estos son los horarios y puntos de concentración en distintas ciudades

Durante la fecha de conmemoración del Día del Trabajo, que se celebra este 1 de mayo de 2026, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, convocó una marcha nacional invitando a todos los ciudadanos, junto con trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales locales, a movilizarse en distintos puntos y ciudades principales del país.

Gustavo Petro estará en una ciudad, distinta a Bogotá, en la tradicional marcha del primero de mayo, ¿dónde?

Aunque aún está en desarrollo cómo será la gestión en términos de seguridad para que cada colombiano pueda salir a expresarse durante este día, ya existe información anticipada de los puntos donde se van a realizar las marchas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

“Marchemos por el poder constituyente de la ciudadanía este 1 de mayo”, comentó el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X.

Estos son los puntos de concentración en Colombia este viernes 1 de mayo

La información que se ha registrado es que ya varias ciudades de Colombia tienen el horario y lugar previsto para las movilizaciones del día de trabajo de este viernes 1 de mayo.

La capital del país, Bogotá, tendrá marchas comenzando en horas de la mañana, específicamente hacia las 10:00 a.m., donde los manifestantes se concentrarán en la Plaza de Bolívar. No obstante, se espera que 1 hora antes varias entidades colectivas se encuentren en el Parque Nacional para, a partir de ahí, dirigirse hacia el centro de la capital.

Agentes y funcionarios de los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, estarán presentes en las calles para mantener que la protesta durante el día sea desarrollada de manera pacífica.

Los puntos que presentan probabilidades de afectaciones en la ciudad serán corredores como la carrera séptima, además de vías y calles que se encuentran cerca a la plaza de Bolívar. Las autoridades recuerdan a los ciudadanos estar atentos a las redes sociales del distrito para recibir las más recientes actualizaciones de desvíos en la movilidad de Bogotá.

En el caso de Medellín, el sitio de concentración será el Parque de las Luces, donde contará con la presencia del presidente Petro; asimismo, el Ministerio de Trabajo invitó a acompañar las movilizaciones en la Av. San Juan (La Alpujarra) a partir de las 12:30 p.m.

Para el caso de Cali, las marchas tendrán dos puntos donde los caleños se movilizarán en la jornada: la Glorieta de la Estación y el sector de Puerto Rellena, los cuales tendrán altas cantidades de protestantes durante horas de la mañana.

En Cartagena, la avenida Pedro de Heredia a la altura de los Cuatro Vientos será el punto de encuentro desde las 8:00 a.m.

Para Bucaramanga, las movilizaciones se presentarán desde las 8:30 a.m., donde los manifestantes se encontrarán en la Plazoleta Luis Carlos Galán hacia el Parque de los Niños.

Por el momento, otras ciudades no han emitido información sobre los puntos clave donde se van a desarrollar las manifestaciones en sus respectivos territorios, ya a la falta de 3 días de que se lleven a cabo las marchas. Se espera que en las próximas horas se comuniquen los detalles finales, donde las principales ciudades de Colombia se verán marcadas por miles de ciudadanos ejerciendo una protesta pacífica durante el Día del Trabajo.