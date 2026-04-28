Cierre total en la vía Panamericana: estos son los horarios de la carretera alterna Pasto-Mojarras

El sur del país vuelve a enfrentar una emergencia vial en uno de sus corredores más importantes. El Instituto Nacional de Vías, Invías, confirmó el cierre total de la vía Pasto-Mojarras, reveló las razones, los corredores alternos y el impacto que generará en los actores viales.

Invías detalló que el cierre se llevó a cabo en la Ruta 2502 Pasto – Remolino – Mojarras, entre el km 5 y el km 124, tras detectarse afectaciones estructurales en el puente sobre el río Mayo.

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La medida fue adoptada de manera preventiva luego de que equipos técnicos evidenciaran daños en la estructura ubicada en el kilómetro 89 del corredor vial. Esta novedad impacta directamente la movilidad entre Pasto y el departamento del Cauca.

Los cierres del importante corredor vial alertan a la ciudadanía y a los transportadores. La vía Pasto-Mojarras es parte de la Ruta Nacional 25, conocida como la Troncal de Occidente, corredor que conecta a Nariño con Cauca, Valle del Cauca y el resto del país.

Vía alterna

Ante el cierre, Invías habilitó el tránsito controlado por una vía alterna: el corredor Pasto – Buesaco – La Unión – Mojarras. Sin embargo, el paso tendrá restricciones.

Estos son los horarios definidos para evitar congestiones y reducir riesgos en esta carretera secundaria:

El martes 28 y jueves 30 de abril habrá paso desde Pasto hacia Mojarras.

El miércoles 29 circularán vehículos desde Mojarras hacia Pasto.

El horario autorizado será entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Durante la noche, la vía permanecerá completamente cerrada.

Los domingos no habrá circulación vehicular.

Se habilitó la ruta Pasto – Buesaco – La Unión – Higuerones. Foto: Ministerio de Transporte

Esta coordinación estuvo a cargo del Consejo de Seguridad de la Gobernación de Nariño, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), Policía Nacional, Ejército Nacional y la ACC.

Invías asegura que esta habilitación permitirá mantener la conectividad de la región, facilitar el transporte de pasajeros, el abastecimiento de productos y reducir afectaciones a las comunidades.

Aunque el cierre se anunció este lunes, hasta el momento, Invías no ha entregado una fecha oficial para la reapertura total del corredor.

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La entidad explicó que primero deberán concluirse los análisis estructurales y determinarse las obras necesarias para garantizar la seguridad del puente sobre el río Mayo.

Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar permanentemente el estado de las vías antes de desplazarse y atender las indicaciones de los organismos de tránsito. Se espera que Invías anuncie a finales de semana la reapertura de la ruta.