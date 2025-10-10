Grave accidente en la vía Tumaco - Pasto: reportan varios muertos

Un grave accidente de tránsito se registró en una vía que comunica a Tumaco con Pasto, en el sector La Espriella, luego de que un bus de servicio público chocara contra un camión.

De acuerdo con Mónica Riascos, secretaria de Tránsito de Tumaco, la cifra de muertos, por el momento, es de tres personas.

Sin embargo, medios locales reportan que la cifra de fallecidos ya es de siete.

Freddy Gámez, secretario de Gobierno del Departamento de Nariño, indicó que también hay varias personas heridas que fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos.

“Como el hecho sucede recientemente, no se conoce el número determinado de las personas heridas. Sin embargo, ya están los cuerpos de socorro sobre la vía haciendo la atención que se requiere”, dijo Gámez a varios medios de comunicación.

El funcionario también resaltó que esa vía, sobre el sector La Espriella, suele ser una zona bastante accidentada. Ahora, tratan de establecer si todo ocurrió debido a un tema relacionado con exceso de velocidad y/o una falla mecánica de alguno de los dos automotores que chocaron.

A propósito de ese accidente en la vía Tumaco - Pasto, durante la mañana del pasado domingo, 5 de octubre, también se registró un siniestro vial, esta vez, en la vía Medellín–Bogotá.

En ese hecho, se vieron involucrados un vehículo de carga pesada, un automóvil y una motocicleta, dejando una persona muerta.

El accidente en la vía Medellín–Bogotá. | Foto: X: @ChismeMedellin

Tras lo anterior, al sitio llegaron rápidamente los organismos de socorro y las unidades de la Policía de Carreteras, quienes se encargaron de atender la emergencia, realizar la inspección técnica y efectuar el levantamiento del cuerpo, mientras se restablecía la movilidad en la zona afectada.