Una mujer murió en un grave accidente de tránsito que se registró en la mañana de este lunes, 15 de septiembre, en la ciudad de Bogotá. Al parecer, la víctima conducía su motocicleta cuando, de un momento a otro, un bus de Transmilenio la arrolló.

Todo ocurrió en el carril mixto de la Carrera 30, una de las vías más transitadas en la capital del país.

Según lo que se ha conocido hasta ahora, la mujer perdió el control de la motocicleta después de toparse con un bache, motivo por el que cayó en la calzada de Transmilenio y fue entonces cuando el articulado la arrolló.

Leidy Carranza, mujer muerta en accidente de Bogotá. | Foto: Captura de video: City Tv

La víctima fue identificada como Leidy Carranza, de 34 años de edad, quien se dirigía a su trabajo cuando se desató el trágico final. Ella vivía en el municipio de Soacha y tenía dos hijas, quienes hoy se quedaron sin su progenitora.

Marta, mamá de la joven, habló con el medio Citytv y, entre lágrimas, pidió que el caso no quede en el olvido y haya justicia por lo que pasó. Según comentó, una volqueta al parecer estaría involucrada en el siniestro.

“Yo con el corazón de madre sé que es así”, señaló.

De hecho, contó que una ciudadana iba en el Transmilenio y vio cómo pasó todo, por lo que puede ser testigo clave para esclarecer el caso.

Marta le hizo un llamado urgente para que la busque y le ayude a saber toda la verdad, ya que esto le ayudaría un poco a manejar el dolor que está sintiendo.

En el accidente resultó involucrado un bus de TransMilenio. | Foto: Captura de video: City Tv

“Si ella tiene hijos, que se ponga la mano en el corazón y que, por favor, me colabore. Yo sé que ese señor de la volqueta sí tuvo que ver con lo de mi hija”, dijo.

La progenitora de Leidy indicó que, tras lo ocurrido, habló con las autoridades, quienes le informaron que estaban verificando los videos, pero nunca más se volvieron a comunicar con ella.

“Esta es la hora en la que el cuerpo todavía está en sitio de tránsito; no la han llevado a Medicina Legal, por lo que estamos en espera de esto. No me han llamado y no me han dicho nada, estoy en espera”, manifestó.

La mujer, en medio de su dolor, dejó en claro que no descansará hasta que se esclarezca lo ocurrido con su hija y, aseguró que ese es su único objetivo.

“Yo lo único que quiero es que la muerte de mi hija no quede impune. Así como le pasó a mi hija, le puede pasar a muchas personas, por lo que muchas muertes se han quedado impunes”, agregó.

Por último, le hizo un llamado a los ciudadanos para que no juzguen cuando no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió en este lamentable hecho. “Hay muchos buses, camiones y carros que son muy imprudentes”, dijo.