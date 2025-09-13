Suscribirse

Nación

Trágico accidente de tránsito: conductor murió calcinado tras violento choque con camión en vía de Pereira

El vehículo se prendió en llamas rápidamente y la víctima no alcanzó a salir.

Redacción Nación
14 de septiembre de 2025, 12:11 a. m.
Accidente de tránsito en vía de Pereira.
Accidente de tránsito en vía de Pereira. | Foto: Captura de video: @LuisFer270277

Una verdadera tragedia se presentó el pasado viernes, 12 de septiembre, que dejó a una persona muerta en medio de un grave accidente de tránsito.

Todo ocurrió en la variante Condina que conecta a Pereira con Quindío y Valle del Cauca. En el hecho resultaron involucrados un camión y un carro particular.

Accidente de tránsito en vía que conecta a Pereira con Quindío y Valle del Cauca.
Accidente de tránsito en vía que conecta a Pereira con Quindío y Valle del Cauca. | Foto: Captura de video: @CanalTRO

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo de carga, que sería tipo turbo, chocó de frente con el automóvil, cada uno quedó en un costado de la vía.

Tras esto, el motor del camión se incendió en ese momento, por lo que después de algunos segundos, el conductor logró salir pese a las quemaduras y los golpes que sufrió.

Contexto: Revelan detalles de la muerte de una menor embestida por un conductor borracho en la estación Floresta del metro de Medellín

Varias de las personas que pasaban por la vía se detuvieron y atendieron al herido. Por su parte, el conductor del carro particular en ningún momento se bajó debido a que, al parecer, perdió la consciencia.

En un principio, el automóvil no se vio afectado por las llamas, pero todo cambio tras algunos segundos. El fuego apareció debido a la reacción del motor y poco a poco fue consumiéndolo.

Lamentablemente, el conductor no pudo salir y murió calcinado al interior. Los testigos observaron detenidamente la escena, ya que en ningún momento pudieron auxiliarlo debido a la magnitud de las llamas.

Hasta a la zona arribó rápidamente el cuerpo de bomberos voluntarios de Pereira y atendió la emergencia, pero ya era muy tarde: el terrible accidente dejó un hombre muerto.

“Nuestros bomberos trabajaron en conjunto para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara. Sin embargo, lamentablemente el conductor del carro quedó atrapado y perdió la vida en el lugar“, indicó el sargento Omar Manrique, integrante del cuerpo de bomberos de Pereira.

Contexto: ¿Qué no cubre el Soat y a dónde lo deben trasladar si sufre un accidente de tránsito?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Por su parte, el conductor del camión sufrió heridas de consideración, tuvo que ser trasladado a un centro médico donde fue atendido.

La vía duró cerrada algunas horas, mientras que las autoridades hicieron el respectivo levantamiento del cadáver y quitaron los vehículos involucrados con ayuda de grúas.

Por el momento, se desconoce con exactitud la causa que desató este trágico accidente, pero los primeros reportes apuntan a que pudo ser por el exceso de velocidad que llevaba el carro.

Por ahora, las autoridades de tránsito se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud cómo ocurrió todo.

