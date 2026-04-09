Temblor se registró en Colombia en la mañana de este 9 de abril: Servicio Geológico lo confirmó

Durante tempranas horas de este 9 de abril, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre el registro de un movimiento telúrico en el país. Un sismo de magnitud de 3,1 se sintió fuertemente en el departamento del Quindío.

Dicho evento ocurrió hacia las 6:44 de la mañana y tuvo como epicentro la ciudad de Armenia, en el centro del departamento. Aunque el sismo fue catalogado como leve, en algunas zonas se habría sentido con mayor intensidad.

De acuerdo con los datos presentados, el temblor se registró a 2 kilómetros de La Siria, en Circasia, Quindío. La profundidad de este fue superficial, menor a 30 kilómetros.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el Quindío. Foto: 123RF

Respecto a la ubicación, se sintió a unos 7 kilómetros de Circasia, a unos 8 kilómetros de Montenegro y a unos 8 kilómetros de Armenia. Las autoridades locales hasta el momento no han reportado daños materiales ni tampoco personas lesionadas a causa del movimiento sísmico.

Sin embargo, esta información hasta el momento es preliminar, por lo que aún falta la confirmación de las autoridades respecto a los daños que se podrían haber ocasionado en las infraestructuras aledañas al epicentro del sismo.

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¿Cuál es la razón de la alta sismicidad en Colombia?

Una de las particularidades del territorio colombiano es la alta sismicidad que se registra. De acuerdo con el SGC, esto se da porque el país está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica.

Este fue el temblor que se registró este jueves. Foto: Adobe Stock

Geológicamente, convergen las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe, generando alrededor de 2.500 sismos al mes, aunque la mayoría son imperceptibles.

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“Bajo el territorio colombiano interactúan tres placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de alta dinámica geológica, es una característica natural de su ubicación”, argumenta el SGC.