La CAR anuncian mejoras en la calidad del aire en Bogotá tras el levantamiento de la alerta en el sector de Mochuelo

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) levantó este miércoles, 8 de abril, la alerta preventiva que habían impuesto el pasado 4 de marzo en el sector de Mochuelo, Bogotá, por mala calidad de aire en la zona.

Alerta sanitaria en Bogotá: mala calidad del aire enciende las alarmas en la ciudad

La entidad tomó la decisión luego de que, tras los últimos análisis realizados, se comprobó una significativa disminución ininterrumpida en el sector desde el 3 de abril a las 9:00 de la noche la cual tuvo concentraciones inferiores a lo establecido por la ley para el nivel de prevención, es decir, 37 microgramos por metro cúbico.

Asimismo, afirmaron que uno de las razones que contribuyó a mejorar la calidad de aire en la zona ocurrió principalmente al comportamiento que fue registrado durante Semana Santa además de las constantes lluvias que se presentaron en distintos puntos de la capital colombiana.

Es ante esta actualización que la CAR determinó que se cumplen los requisitos exigidos para finalizar el estado de prevención por calidad de aire en el sector Mochuelo.

El trabajo no está del todo terminado

No obstante, la entidad afirma que, aunque se haya levantado la alerta por el estado de aire, no equivale a que la situación está 100% controlada, sino que se encuentra en estos momentos en un estado “Aceptable”, de acuerdo con el índice de calidad de aire (ICA).

Es por ello que la CAR invita a la ciudadanía de la zona a buscar alternativas y soluciones para prevenir una nueva alerta de calidad de aire en su sector.

“Sabemos que la responsabilidad de cuidar el medio ambiente es de todos y por eso hacemos un llamado a los actores territoriales a que seamos garantes para que no sigamos de manera reiterativa, como ha pasado en el primer trimestre de este año, decretando alertas y levantando alertas por un ejercicio de irresponsabilidad de varios actores que ejercen actividades en esta zona de Bogotá.”, mencionó el subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental, Carlos Gutiérrez.

De igual manera la entidad seguirá al tanto de lo que transcurra en los próximos días en Mochuelo, ejerciendo acciones de monitoreo y verificación de las fuentes fijas y móviles para poder un ofrecer una mejor calidad de aire a los habitantes que viven en la zona.